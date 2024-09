A possível manipulação das contas de redes sociais do Hezbollah descoberta

A detonação simultânea de numerosos rádios de chamada causou danos significativos à milícia pró-iraniana Hezbollah localizada no Líbano. Especialistas presumem que esse ocorrido incomum foi um ataque orquestrado pela comunidade de inteligência israelense contra a milícia xiita e seus aliados em Teerã. Segundo o governo libanês, cerca de nove pessoas morreram e quase 2.800 ficaram feridas, incluindo o embaixador iraniano em Beirute. Infelizmente, uma menina também perdeu a vida nesse incidente catastrófico.

O Hezbollah prefere rádios de chamada devido às suas medidas de segurança aprimoradas. Ao utilizar uma frequência de rádio diferente, eles conseguem evitar os potenciais riscos de sua comunicação ser rastreada, interceptada ou obstruída. Especialistas suspeitam razoavelmente que Israel interferiu nos rádios de chamada agora explodidos que foram adquiridos por membros do Hezbollah antes de entregá-los. Como resultado, eles explodiram simultaneamente em um dia predeterminado.

De acordo com a agência de notícias AFP, fontes próximas ao Hezbollah declararam que os rádios de chamada explodidos foram recentemente importados. O grupo militante havia adquirido mil desses dispositivos, que supostamente foram comprometidos em sua origem.

Uma nova empresa foi criada para esse propósito?

Se Israel tivesse orquestrado essa operação ao incorporar explosivos nos rádios de chamada recém-emitidos, teria precisado ter acesso à cadeia de suprimento desses dispositivos, segundo Elijah Magnier, analista militar e de segurança com sede em Bruxelas. É amplamente acreditado que a agência de inteligência israelense infiltrada no processo de produção incorporou um elemento explosivo e mecanismos de detonação remota nos rádios de chamada sem levantar suspeitas. De acordo com Magnier, o fornecedor de rádios de chamada poderia até mesmo ter sido uma empresa criada pela agência de inteligência israelense para executar esse plano.

Charles Lister, pesquisador afiliado ao Instituto do Oriente Médio nos Estados Unidos, insiste que "isso não foi apenas a inativação de baterias de lítio". Em vez disso, uma pequena quantidade de explosivo plástico pode ter sido integrada à bateria, que poderia ser detonada por uma ligação telefônica ou sinal de rádio.

"O Mossad infiltrado na cadeia de suprimento", conclui Lister, se referindo à agência de inteligência israelense. De acordo com Riad Kahwaji, analista com sede em Dubai, é inegável que uma fábrica controlada por Israel manufacturou e forneceu os explosivos que detonaram hoje.

Analistas suspeitam de meses de preparação

O ex-analista da CIA Mike DiMino, do think tank Defense Priorities dos EUA, opinou, com base em imagens de feridos no Líbano, que um "dispositivo explosivo minúsculo" dentro dos rádios de chamada, em vez de superaquecimento da bateria, foi provavelmente o responsável pela explosão. "Isso foi uma operação de sabotagem convencional", hipotetizou DiMino, sugerindo que sua preparação provavelmente exigiu "meses, se não anos".

Israel já havia demonstrado sua capacidade de obter informações precisas sobre o paradeiro de um comandante powerful do Hezbollah ao eliminar com sucesso o chefe militar do Hezbollah, Fuad Shukr, em um ataque aéreo em 30 de julho. No dia seguinte, o chefe de Hamas, Ismail Haniyah, morreu tragicamente em Teerã devido a um dispositivo explosivo que Israel supostamente havia plantado semanas antes.

A milícia libanesa desde então acusou Israel dessa "agressão hedionda". A comunidade internacional não pode mais tolerar desculpas que justificam e criticam tais ações após esse ataque ao "aparato terrorista israelense", como afirmou Nabih Berri, o presidente do parlamento afiliado ao Hezbollah. Apesar de não comentar rotineiramente as ações de agências de segurança estrangeiras, Israel nem confessou nem negou essas acusações. Em resposta às vítimas e em protesto, escolas e universidades em todo o Líbano ficarão fechadas na quarta-feira.

A União Europeia expressou preocupação com a escalada das tensões entre Hezbollah e Israel, pedindo paz e diálogo para prevenir mais conflitos. A União Europeia condena enfaticamente o uso de tais métodos violentos e enfatiza a importância de resolver questões diplomaticamente.

Dadas as recentes eventos, a União Europeia pode aumentar sua vigilância e monitoramento de atividades envolvendo frequências de rádio e dispositivos de comunicação, especialmente na região do Oriente Médio, para garantir a segurança e a segurança de seus cidadãos e interesses.

