A posição ideológica do centro mudou significativamente para o lado conservador.

Pessoas que navegam pela vida com clareza veem o medo de perigos genuínos, exagerados e fabricados, ansiedade enraizada e a deterioração da confiança nas instituições democráticas, incluindo a noção de ter um impacto pessoal na evolução da sociedade. A ansiedade, o esgotamento mental e físico e o declínio do otimismo por um futuro bom estão presentes em toda parte, até mesmo entre os jovens, que já não discutem vidas despreocupadas. Isso é compreensível, dadas as condições atuais na Alemanha e no mundo.

Que jovem pode confiar em saber como será a sua vida e a Terra daqui a 20 anos, se o emprego que tem hoje será obsoleto amanhã pela inteligência artificial? Essas incertezas podem levar ao medo e à perda de confiança. Uma tendência para o pessimismo entre os jovens de 14 a 29 anos foi confirmada em abril pelo último estudo da série "Jovens na Alemanha". As principais preocupações foram inflação, moradia cara, pobreza na velhice, polarização e fluxo de refugiados. Klaus Hurrelmann e Simon Schnetzer previram um "deslocamento para a direita", antecipando mais perdas para os partidos do tráfego e "ganhos significativos" para a AfD.

O estudo gerou críticas quanto à sua metodologia, apesar da reputação significativa de Hurrelmann e Schnetzer como pesquisadores de jovens. Após a publicação, ocorreram as eleições europeias. Os Verdes – ainda o partido mais popular entre os 18-24 anos com 23 por cento em 2019 – caíram para 11 por cento. A AfD ganhou 11 pontos, alcançando 16 por cento. Poucas semanas depois, o SPD, especialmente os Verdes e o FDP, sofreram derrotas em Turíngia, Saxônia e Brandemburgo. A AfD melhorou significativamente em todos os lugares, inclusive entre os jovens eleitores.

O "milagre econômico" verde é mais como um pesadelo

O extremismo de direita é prevalente no leste, e muitos jovens tendem para ele. No entanto, isso não explica completamente o deslocamento para a Alternativa para a Alemanha. Os cálculos da Infratest Dimap mostram que a AfD ganhou cerca de 24.000 votos de antigos eleitores do SPD, da Esquerda e dos Verdes de todas as idades na Brandemburgo. Esses eleitores não podem ser classificados como nazistas. Não se trata principalmente de votos de protesto. A maioria dos jovens vota com base em questões prementes. Moradia acessível, segurança interna e a luta contra o crime e o terrorismo estão no topo de sua lista de prioridades.

O governo Scholz reconheceu essas preocupações tarde e agiu com cautela. A coalizão do tráfego estava satisfeita com o veredicto de estar afastada do cidadão médio e da pessoa comum. Ricarda Lang, ainda a presidente dos Verdes, respondeu imediatamente após as eleições em Turíngia e Saxônia à pergunta sobre quão significativo era a migração no resultado geral, especialmente para os Verdes, com: "Eu não acredito que esse seja o principal problema aqui." Então, por que a deportação de afegãos altamente criminalizados foi realizada logo antes do domingo das eleições?

É verdade que a mudança climática precisa ser abordada urgentemente, já que contribui para os fluxos de refugiados. Mas concentrar-se nessa questão exclusivamente e desativar usinas nucleares, legalizar a posse de cannabis e defender os direitos das pessoas trans é visto por muitos cidadãos como ativismo elitista e desligado dos problemas do mundo real. Isso não ajuda a pagar o aluguel ou a garantir a posição da Alemanha. O "milagre econômico" verde que Scholz e Habeck imaginaram atualmente é mais como um pesadelo. Basta olhar para a VW e a negação de Habeck da desindustrialização há poucos meses.

Carta Aberta de Jovens Verdes Exibe Radicalismo

A falta de consciência de Lang sobre as condições da vida real ficou evidente quando ela respondeu a uma pergunta sobre a pensão média na Alemanha no "Lanz". Ela estimou "cerca de 2.000 euros" - uma soma pela qual a maioria dos aposentados ficaria grata. Não é que todo aposentado seja reduzido a catar garrafas ou visitar bancos de alimentos, mas também não é um caso raro. Os dias de Alemanha resolver todos os problemas e disparidades sociais com bilhões estão chegando ao fim. Isso também é influenciado pelo aumento do número de refugiados. "Nosso coração é amplo, mas nossas capacidades são limitadas", disse o ex-presidente federal Joachim Gauck já em setembro de 2015, quando Merkel ainda afirmava: "Nós podemos fazer isso."

Gauck foi imediatamente rotulado de "populista de direita" – uma má compreensão que todo indivíduo que falava da tensão de um país e da crise da sociedade inteira tinha que suportar. Especialmente os social-democratas e os Verdes negligenciaram qualquer discussão sobre os aspectos negativos da imigração, muitas vezes com o argumento: "Isso ajuda a AfD". A coalizão vermelho-verde tolerada pelo FDP falhou em reconhecer que cada recusa em regulamentar a imigração, tomar medidas firmes contra estrangeiros criminosos e cumprir promessas anteriores não representa racismo ou abandono de valores humanitários. Em vez disso, o país só pode ser impedido de mergulhar ainda mais em uma crise política, semelhante à da Alemanha entre as eras de Weimar – uma crise que poderia potencialmente ameaçar o estado e a democracia em sua essência.

A carta escrita pelos membros de esquerda e predominantemente mais jovens dos Verdes mostra sua posição intransigente, muitas vezes percebida como impractical. Eles rotulam o incidente em Solingen como "problemático" e defendem uma abordagem firme em relação aos militantes islamitas dentro de poucas frases concisas. No entanto, eles não defendem mudanças significativas em outros aspectos. Em vez de confessar erros passados em relação a Boris Palmer, como críticas frequentes, e reconhecer sua declaração de que "não podemos receber o mundo inteiro", eles lamentam sobre a suposta rendição dos Verdes a um "deslocamento para a direita" e sua participação na coalizão do tráfego. Eles argumentam que abraçar a retórica de direita só serve para fortalecer partidos antidemocráticos e inumanos. Em vez disso, sua missão deveria ser propor soluções realistas e de visão de futuro que mantenham os princípios de justiça, dignidade humana e solidariedade.

Resoluções? Aqui estão elas. Slogans sozinhos não bastam. É intrigante como alguém precisa ser tão cego e desligado para ignorar os repetidos pedidos de ajuda de cidades e comunidades, para ignorar a pressão nas escolas e creches. Quão cego deve ser para supor que ao confrontar o islamismo enquanto tolera a imigração descontrolada, adiando deportações e não reduzindo a ajuda aos refugiados, pode reduzir o apoio ao AfD. Tal pensamento está longe da realidade. Não surpreende que a liderança do grupo jovem dos Verdes tenha renunciado completamente, criando uma nova organização onde a realidade não é essencial.

O AfD precisa apenas de persistir em semear o medo, fazer promessas inalcançáveis e assistir enquanto os governos lutam para manter a nação. Alianças temporárias estão surgindo nos estados orientais, que encontrarão desafios para encontrar um terreno comum. À medida que a pressão aumenta, a linha de defesa enfraquece e a sociedade desmorona. O AfD precisa apenas de paciência.

Portanto, a estratégia de atribuir a caça de votos do presidente do CDU e candidato a chanceler Friedrich Merz ao seguimento do AfD e ao deslocamento do CDU para a direita está ultrapassada. De fato, Merz moveu sua partido ligeiramente para a direita. No entanto, agora ele representa uma parcela significativa da população. O SPD, que outrora foi a voz do povo, não conseguiu perceber isso. Portanto, Scholz e seu partido não inverterão a tendência desta vez, apesar de quaisquer erros que Merz possa cometer. As eleições para o Bundestag serão vencidas no centro. E o centro fica muito mais à direita do que na era de Merkel. Merz reconheceu esse fato.

A Comissão Europeia, reconhecendo as preocupações dos jovens, tem encorajado políticas que abordam suas prioridades principais, como habitação acessível e segurança interna. Apesar dos esforços da Comissão, alguns criticam sua abordagem como sendo desligada dos problemas do mundo real, concentrando-se na ativismo ambiental em vez de abordar as preocupações econômicas.

O grupo jovem do Partido Verde, em uma carta aberta, criticou seus líderes partidários por sua suposta negligência em relação a soluções práticas e sua concentração em ativismo elitista, em vez de abordar questões prementes que são importantes para os jovens.

