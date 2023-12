A popularidade dos cogumelos está a crescer, mas os envenenamentos também, alertam os especialistas

Quando estava a cortar a relva, passei por eles três ou quatro vezes e pensei: "Meu, têm bom aspeto"", disse o homem de 55 anos, fechando os olhos ao recordar o dia.

Há gerações que a família Hickman procura cogumelos. Ao contrário dos seus bisavós, que tinham de estudar quais os que eram seguros para comer, Hickman pensou que tinha uma vantagem: pegou no seu smartphone, fotografou os fungos e carregou a imagem para um identificador de plantas.

A sua aplicação dizia que se tratava de puffballs gigantes, uma variedade comestível. Então, Hickman levou os pequenos cogumelos beges para dentro de casa, para a sua mulher, Tammy, que se sentiu desconfiada em comer algo do quintal, por isso salteou-os em manteiga e alho e colocou-os cuidadosamente apenas no seu tortellini.

Hickman achou-os deliciosos - até cerca de oito horas depois, quando sentiu que ia morrer.

Quase morreu.

Os cogumelos têm um momento

As pessoas têm procurado cogumelos desde a Idade da Pedra, mas os micologistas de todo o país dizem que têm visto um interesse crescente neste passatempo e também um aumento significativo de envenenamentos.

"Os fungos estão na moda neste momento", diz o Dr. Matthew Nelsen, investigador do Centro de Investigação Integrativa Negaunee do Museu Field, em Chicago, e presidente da Associação Micológica do Illinois, um grupo que se descreve como "entusiastas dos fungos".

Os motivos de cogumelos decoram agora todo o tipo de coisas: panos de cozinha, camisolas para crianças, candeeiros de mesa. Mas quando o interesse se estende para além dos cogumelos de peluche e passa a ser o verdadeiro, as pessoas precisam de ter cuidado.

"Muitas das chamadas que recebemos são de crianças, mas temos adultos que talvez pensem que sabem o que estão a fazer", disse o Dr. Gregory M. Mueller, que é vice-presidente de ciências do Jardim Botânico de Chicago e é um dos principais especialistas em conservação de fungos que presta consultoria para o centro de venenos do seu estado. "Vemos que, na verdade, não o fazem".

De janeiro a outubro, os Centros de Intoxicação da América receberam mais de 7.250 ligações sobre possíveis envenenamentos por cogumelos, um aumento de 11% em relação a todo o ano de 2022, quando houve cerca de 6.500 ligações durante todo o ano.

Só este ano, os centros de veneno de Ohio receberam mais de 260 ligações relacionadas a cogumelos até outubro, com 45% delas indo para o pronto-socorro e 33 pessoas hospitalizadas. Nos últimos dois anos, as chamadas para os Centros de Intoxicação do Ohio sobre potenciais envenenamentos por cogumelos aumentaram 25% em relação aos níveis pré-pandémicos, disse JonathanColvin, diretor-geral do Centro de Informação sobre Drogas e Venenos do Ohio.

Colvin disse que nem sempre é claro se as chamadas para os cogumelos estão relacionadas com a colheita de cogumelos, mas as pessoas que necessitaram de tratamento mais grave para uma lesão no fígado ou nos rins referiram que tinham comido cogumelos colhidos que foram incorretamente identificados como variedades comestíveis.

No ano passado, os Hickmans fizeram uma dessas chamadas.

Sei que isto é o fim

Depois do jantar de cogumelos, os Hickmans foram dar o seu longo passeio habitual. Oito horas depois, Bill começou a vomitar e não conseguia parar.

Ele tinha a sensação de que não se tratava de um caso típico de intoxicação alimentar.

"Sabes como é quando estás doente e depois te sentes melhor e consegues dormir um pouco? Bem, isto continuou", disse ele. Não houve alívio. As dores eram excruciantes. Sentia-se extremamente fraco.

"Era horrível", conta.

Quando ele não melhorou, Tammy voltou a correr para apanhar os cogumelos que ficaram no quintal. Tirou uma fotografia e enviou-a para o controlo de venenos. Os funcionários disseram-lhe que pensavam que o marido tinha comido um cogumelo tóxico e que ela tinha de o levar imediatamente ao hospital.

Aparentemente, ele tinha comido um cogumelo chamado anjo destruidor. Um cogumelo tem toxina suficiente para matar uma pessoa; o Bill comeu quatro.

Quando ele não resistiu a ir para o hospital, Tammy percebeu que algo estava realmente errado. "Ele costuma ser muito teimoso", disse ela.

Na sala de emergência, disse ela, os médicos disseram-lhe efetivamente para começar a "tomar providências".

"Quando ouvi isso", disse Bill, "e sabia como me sentia, pensei: 'Sei que isto é o fim'".

Até os especialistas têm dificuldade em identificar o que é seguro

Mesmo os especialistas podem ter dificuldade em distinguir o tóxico do comestível apenas pela visão, disse o instrutor de micologia Rick Van de Poll. Ele tem de examinar algumas delas ao microscópio para ter a certeza de que são seguras.

Enquanto caminhava por entre as folhas estaladiças em Sandwich, New Hampshire, este mês, os seus olhos cor de avelã examinavam constantemente as fendas das faias e das bétulas. Durante quase 50 anos, ele procurou nos cantos escuros da floresta as suas jóias fúngicas. Algumas podem ser vendidas por centenas de dólares no mercado internacional.

Num dia fresco deste outono, Van de Poll encontrou pelo menos 35 variedades a apenas 30 metros de uma estrada arborizada. Espalhadas numa mesa alta, algumas parecem guarda-chuvas de dentro para fora com centros escuros virados para o sol. Outras são minúsculas com a parte inferior cor de laranja brilhante. Algumas são amarelo-mostarda com um leque de guelras escuras.

Alguns são comestíveis e outros são venenosos.

Para vender cogumelos colhidos em New Hampshire, as pessoas têm de ser certificadas, mas Van de Poll disse que já fez descobertas preocupantes.

"Já tirei cogumelos tóxicos das prateleiras", disse Van de Poll. "Estamos a tentar corrigir isso".

Ele oferece aulas para ajudar as pessoas a identificar quais são os comestíveis, mas a menos que seja um tópico geral, ele ensina apenas pessoalmente. É muito complicado identificar cogumelos online e, embora os aplicativos sejam úteis, eles não devem ser usados para determinar se algo é comestível, disse ele. A cor e a estrutura podem ajudar, mas as pessoas precisam usar todos os seus sentidos, incluindo o olfato, para determinar quais cogumelos são seguros para comer, disse ele.

A Dra. Kathy LeSaint, médica das urgências de São Francisco, disse que, mesmo com a tecnologia moderna, é difícil identificar um cogumelo comestível. Ela se lembra muito bem de um período de semanas em 2016, quando a Bay Area teve 14 pacientes envenenados por cogumelos.

Nem todos os casos estavam relacionados, de acordo com o artigo que LeSaint escreveu para os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, mas o que tinham em comum eram os cogumelos da tampa da morte. Os cogumelos da morte e os anjos destruidores, como os que Hickman comeu, pertencem ao mesmo género, Amanita.

Entre as mais de 5.000 espécies de cogumelos, cerca de 50 são venenosas para os seres humanos, segundo a investigação. A maioria das mortes por envenenamento por cogumelos é causada por cogumelos do género Amanita e espécies relacionadas que têm a mesma toxina.

Nos casos da Bay Area, todos os pacientes sobreviveram à ingestão de cogumelos da morte, disse LeSaint, mas três precisaram de transplantes de fígado. Uma criança que recebeu um transplante de fígado também desenvolveu problemas neurológicos permanentes.

"O custo do envenenamento grave e da morte potencial é muito real", disse LeSaint.

"O problema das espécies de Amanita é que não têm todas o mesmo aspeto, o que é um problema", afirmou. Uma foto enviada para uma aplicação seria apenas de uma perspetiva, quando todos os ângulos precisam de ser tidos em conta. "Até os livros podem descrever uma touca mortuária de uma forma, mas ela pode ter um espetro de cores e nem todas têm exatamente o mesmo aspeto." Van de Poll, o instrutor de New Hampshire, disse que, apesar dos perigos, recomenda vivamente a colheita de cogumelos.

"Os cogumelos têm uma grande quantidade de benefícios fantásticos para a saúde", disse ele. A investigação mostra que os cogumelos são uma boa fonte de vitamina D e têm baixo teor de sódio. Podem estimular um intestino saudável, apoiar um sistema imunitário saudável, diminuir o risco de cancro, promover a redução do colesterol e proteger a saúde do cérebro.

Para se manter seguro, Van de Poll dá este conselho aos principiantes: "Aprenda apenas algumas que possa identificar muito facilmente" e continue a consultar os especialistas.

"Pergunte sempre a alguém em quem confie, que saiba mais do que você e que considere poder dar uma resposta fiável e segura", disse.

LeSaint, a médica das urgências, disse que insta as forrageadoras a terem sempre extrema cautela.

"Não queremos dizer-lhes que não o façam, mas encorajamos sempre as pessoas a irem com alguém que tenha alguma experiência na identificação de cogumelos", disse ela.

Um antídoto experimental

Bill Hickman poderia ter recorrido a um especialista quando colheu o seu cogumelo tóxico em setembro de 2022. Como o seu fígado e os seus rins estavam em risco de falhar, o hospital local transferiu-o para o Hospital Universitário de Cleveland.

O Dr. Pierre Gholam, um hepatologista do Hospital Universitário que já tratou dezenas de pessoas envenenadas por cogumelos, ajudou a garantir um antídoto experimental.

"Não está aprovado pela FDA, mas parece ser muito eficaz", disse ele.

O antídoto, um extrato da planta cardo mariano chamado silibinina, tem de ser administrado rapidamente para contrariar os efeitos das toxinas no fígado.

"Quanto mais cedo melhor, e idealmente não mais de 72 horas após a ingestão do veneno", disse Gholam.

Gholam descobriu que a silibinina ajuda cerca de 30% a 50% dos pacientes e espera que seja disponibilizada mais amplamente para os hospitais. À medida que o clima aquece e a época dos cogumelos se expande, e com mais pessoas a procurar alimentos, os hospitais podem precisar dela.

Este ano, Gholam tratou 11 pessoas envenenadas por cogumelos. Os casos surgiram mais cedo do que o habitual, disse ele, mas não houve vítimas mortais.

Hickman recebeu o antídoto mesmo a tempo. Embora não funcione para toda a gente, salvou-o.

Um vídeo do hospital mostra Hickman, normalmente em forma, a caminhar lentamente pelo corredor com a sua bata de hospital. Arrasta consigo o tubo de soro, com Tammy ao seu lado, encorajando-o.

Diz que foram precisos pelo menos seis meses para se sentir mais ele próprio, física e mentalmente.

Ainda se emociona quando fala sobre o assunto.

"Há muita gente envolvida para que isso aconteça e me salve", disse ele, com a voz embargada.

O casal estava tão grato que Tammy comprou cestos para o pessoal do University Hospital cheios de bolachas coloridas em forma de cogumelo.

"O facto de tudo se ter juntado daquela maneira foi um milagre. Para mim, foi um milagre", disse ela.

Desde que ficou doente, há cerca de um ano, Hickman interessou-se ainda mais pelos cogumelos. No entanto, limita-se a fotografá-los em vez de os apanhar.

"Vejo cogumelos por todo o lado e eles fascinam-me", diz Hickman.

Uma tatuagem serpenteia-lhe pelo braço acima, começando no ponto onde os médicos lhe infundiram o antídoto. Termina com um desenho de quatro pequenos cogumelos e o cardo de leite que o ajudou a salvar.

"Agora tenho mais livros sobre eles do que alguma vez tive na minha vida", disse Hickman. "Mas nunca mais vou comer um. Encontrei alguns no outro dia, a minha aplicação disse-me que eram comestíveis, e eu disse-lhe: 'Não acredito em ti'. "

Se você está preocupado com o fato de ter comido um cogumelo tóxico, ligue para a Linha de Ajuda de Veneno da Administração de Recursos e Serviços de Saúde em 1-800-222-1222 ou visite poisonhelp.org para obter recursos adicionais.

