A popular viagem de nove meses no oceano chega ao fim.

A ideia de passar nove meses em um navio de 20 anos, navegando por mais de 60 locais com centenas de estranhos, chamou a atenção das pessoas à medida que os passageiros começaram a compartilhar no TikTok. Parecia mais um conceito de programa de TV do que uma viagem de uma vida.

Por um momento, pareceu que todo mundo estava falando sobre a viagem de nove meses e sua possível vibe de "reality show da vida real".

As pessoas nas redes sociais ansiosamente esperavam para ver como esse "experimento social no mar" se desenrolaria. Haveria amor, discussões, reviravoltas dramáticas, giros inesperados? "Qualquer coisa pode acontecer", foi como um usuário das redes sociais disse à CNN Travel em janeiro.

Nove meses depois, a viagem, batizada de Cruzeiro Mundial Ultimate pela Royal Caribbean, finalmente está chegando ao fim com sua última parada em Miami em 10 de setembro. Para marcar o fim da viagem, a CNN Travel conversou com os passageiros para saber como foi viver no mar por nove meses com o mundo assistindo de casa.

Perspectiva dos passageiros

Os passageiros que compartilharam sua jornada de nove meses no TikTok variaram de Anthony McWilliams, um viajante solitário viúvo de 50 e poucos anos, que buscava inspirar seguidores a viver a vida ao máximo, a Amike Oosthuizen, uma influenciadora sul-africana de 26 anos, conhecida por sua abordagem glamurosa da vida no mar.

Outros passageiros incluíam o adorável casal de baby boomers Joe e Audrey Martucci, novos nas redes sociais e postando como @spendingourkidsmoney (Joe assegura à CNN Travel que ainda há muito dinheiroleft para os filhos). As irmãs de 40 e poucos anos Brandee Lake e Shannon Marie Lake mostraram como viver com uma irmã adulta sem enlouquecer uma à outra, enquanto o viajante da Geração Z conhecido como Little Rat Brain postava despachos caóticos e irônicos do mar.

@little_rat_brain Eu só fico surpreso com quanto tudo se encaixou bem em seus espaços tbh #cruzeiromundialultimate #uwc #cruzeiromundial #cruzeiromundial2023 #cruzeirointernacionalroyalcaribbean #serenadeoftheseas #royalcaribbean #cruzeiroroyalcaribbean #cruisetok #cruisecabin #cabindecor #cruisedecor #cruiseshipcabin #roomtour #roomtouraesthetic ♬ som original - Little Rat Brain

A antiga funcionária da NASA Bobbi Waterman e sua parceira Tam, postando como @tam.and.bobbi, ganharam fãs por falar abertamente sobre viajar como um casal LGBTQ+ e as experiências de Bobbi como mulher trans. A viajante americana Angie Linderman chamou a atenção depois de falar emocionantemente sobre sua jornada até o Cruzeiro Mundial Ultimate, que incluiu a morte prematura de seus pais e a descoberta de que ela carrega o gene BRCA, a deixando mais suscetível ao câncer de mama e de ovário.

Para aqueles que procuravam uma visão por trás das câmeras da vida a bordo, o membro da tripulação da Royal Caribbean Julian Mendoza, postando como @cooljul1, produziu "videos de um dia na vida", enquanto o performer Daniele Salvatore Arbisi conseguiu que o capitão do navio aparecesse em sua conta @singing.sailor.

@spendingourkidsmoney #royalcaribbean #cruzeiro #explorar #CruzeiroMundial #CruzeiroMundialUltimate #UWC #Serenadeoftheseas #cruzeiro #viajar ♬ som original - Cruisemum&dad

Cada passageiro oferecia uma perspectiva diferente sobre o cruzeiro. Essas múltiplas perspectivas talvez explicassem em parte a viralidade da viagem - havia alguém para todo mundo se identificar e havia potencial para personalidades conflitantes.

"Você está colocando todas essas pessoas em um navio por nove meses, e quando eles estão no mar, navegando, não há escapatória", diz a usuária britânica das redes sociais Beth Anne Fletcher, que registra o cruzeiro - principalmente da terra - em sua própria conta do TikTok, @livingmy_bethlife.

Fletcher não ficou surpresa com a apelação viral do cruzeiro.

"Se você estiver interessado em viagem e também em psicologia e pessoas, o que mais você poderia querer?" Fletcher diz à CNN Travel.

"Eles estão todos juntos, mas também vão ver o mundo. É quase como 'Below Deck', mas um episódio de nove meses."

No entanto, para muitos dos passageiros, a atenção inicial das redes sociais foi surreal e inesperada. Joe Martucci não sabia como soletrar TikTok antes de postar seu primeiro vídeo, inspirado por seus filhos. Até viajantes como Oosthuizen, que já tinham uma presença estabelecida no TikTok, ficaram surpresos.

"Eu honestamente não pensei que explodiria tanto", Oosthuizen disse à CNN Travel em janeiro.

"Depois de um tempo, tínhamos milhões de pessoas assistindo e perguntando 'O que vem a seguir nessa novela?'", lembra o indivíduo conhecido como LRB, ou Little Rat Brain, uma viajante americana de 24 anos que pediu anonimato por motivos de privacidade quando falou com a CNN Travel.

LRB compartilha seus pensamentos com a CNN Travel pouco antes do fim da viagem, dizendo que parecia que a situação foi "feita sob medida para um reality show".

"São muitas pessoas amontoadas em um pequeno espaço, onde quase tudo é grátis", ela explica. ( Embora nada fosse realmente grátis - a viagem de nove meses custava de $59,999 a $117,599 por pessoa - mas a comida e bebidas ilimitadas a bordo estavam incluídas nessa taxa)

Qualquer comida que você deseje... Quantidade de álcool que o seu fígado aguentar... Você está essencialmente livre de obrigações..." A LRB continuou.

Infelizmente, aqueles grudados nas telas esperando por notícias sensacionalistas da Cruzeiro Mundial Ultimate ficaram geralmente decepcionados.

Relatos de pelo menos um colapso a bordo surgiram, mas passageiros idosos falecendo por causas naturais é um ocorrido comum em tais viagens longas. O navio também teve que alterar o curso devido a eventos globais, protestos e clima extremo, mas mudanças de rota para viagens longas planejadas anos antes não são incomuns.

Embora as pessoas se encontrassem a bordo, previsões de discordância conjugal e potenciais expulsões foram amplamente erradas (embora rumores de divórcio fossem abundantes durante a viagem).

À medida que os dias e semanas passavam, o fascínio das redes sociais pela viagem diminuiu - afinal, quantas coisas podem permanecer virais por nove meses?

"Definitivamente vimos o interesse diminuir", diz o passageiro Anthony McWilliams, acrescentando que alguns viajantes sofreram emocionalmente quando seus números de engajamento caíram.

Houve drama no TikTok também - Amike Oosthuizen diz que sua conta foi banida e depois excluída.

"Eles alegaram que eu estava vendendo mercadorias falsas, o que eu não estava fazendo de jeito nenhum", diz ela à CNN Travel. Oosthuizen então criou outra conta, mas ela nunca conseguiu alcançar os números impressionantes de mais de seis milhões de visualizações de seu primeiro vídeo registrando a passagem perigosa da Serenade of the Seas pelo Passagem de Drake.

Muitos viajantes apreciaram a diminuição da escrutínio digital.

"O interesse nivelou-se à medida que a viagem avançava, o que acho que foi benéfico, pois permitiu que as coisas voltassem ao normal e me permitiu me concentrar mais nessa experiência", diz o passageiro Angie Linderman à CNN Travel.

Mesmo após nove meses, Linderman ainda encontrou novos espectadores descobrindo sua mídia social.

" Ainda tenho pessoas entrando em contato porque elas também têm BRCA ou perderam um pai e estão procurando alguém com quem se conectar", diz ela.

Enquanto alguns usuários do TikTok desistiram, outros continuaram a seguir a viagem de nove meses até seu fim, vivendo vicariamente através dos passageiros enquanto eles navegavam pelo mundo.

"Tivemos pessoas nos mensagem para dizer: 'Obrigado por nos levar nessa aventura'", diz Audrey Martucci, de @spendingourkidsmoney, que lembra uma experiência estranha quando ela e seu marido foram reconhecidos por fãs em Halifax, Canadá.

"Tenho seguidores que estiveram comigo durante os nove meses inteiros", diz McWilliams. "Mas também há pessoas que disseram: 'Ah, pensamos que vocês tinham morrido'."

Construindo relacionamentos

Fletcher, que continuou a monitorar da terra, reagiu ao interesse público decrescente publicando menos recapitulações à medida que os meses passavam.

No entanto, à medida que passou a discutir reality shows de televisão reais, Fletcher permaneceu engajada com os passageiros, gradualmente estabelecendo laços com eles, percebendo "esses pessoas estão simplesmente de férias, se divertindo".

Quando a Serenade of the Seas atracou em Southampton, no Reino Unido, alguns passageiros e tripulação convidaram Fletcher a bordo.

"Foi um dia estranho, porque tínhamos falado sobre essas pessoas por tanto tempo, e então passar tempo com eles era como estar com amigos antigos", diz Fletcher.

Ela formou uma conexão particular com Joe e Audrey Martucci, que foram apelidados de "Mãe e Pai de Cruzeiro" por seus seguidores. O casal viveu até o título, recebendo Fletcher calorosamente.

"Beth Anne é uma daquelas pessoas que vamos manter em contato, provavelmente para sempre", diz Audrey. "Ela é uma pessoa especial e estamos felizes em chamá-la de nossa amiga."

Para John e Lucy, formar uma ligação com uma jovem britânica do TikTok, que nem mesmo estava em seu navio - a Serenade of the Seas - foi apenas uma das muitas conexões surpreendentes que eles fizeram durante sua viagem de nove meses.

Muitos viajantes atribuem as amizades e camaradagem a bordo à tornar sua experiência extraordinária. McWilliams considera Brandee e Shannon Lake como suas "irmãs", e também compartilhou uma conexão com Fletcher, assim como com o usuário da mídia social ND - que passou da seguir a cruzeiro online através de sua conta @nchimad para se juntar à aventura por uma semana.

"À medida que envelhecemos, torna-se menos provável fazer tais amizades", reflete McWilliams. "Nós somos muito sortudos."

Little Rat Brain admite ter gostado de fazer parte de uma "comunidade criativa e de apoio" a bordo do navio, mesmo que o constante clique de telefones de câmera às vezes desse "vibrações de Truman Show".

Brandee Lake explica como ela se conectou com diversas pessoas a bordo de várias maneiras - de paixão compartilhada por excursões de aventura ou arte, a considerar viajantes mais velhos como suas "tias e tios de navio".

De acordo com Lake, a experiência compartilhada que une todos é "o encanto subjacente dessa incrível jornada".

Lake sugere que transmitir essa experiência para pessoas fora do navio pode ser desafiador.

O grupo também se ajudou durante momentos difíceis. Embora a ideia de um feriado permanente possa parecer atraente, viajantes admitem que nem sempre foi fácil.

Joe e Audrey Martucci reconhecem que, embora "não pudéssemos pedir uma melhor viagem e uma melhor oportunidade", eles "começaram a se sentir cansados ​​de estar de férias". Eles sentiram falta de seus filhos e acharam difícil estar tão longe enquanto eventos importantes aconteciam em terra.

"Nove meses é um longo tempo", diz Joe. "Eu não faria uma cruzeiro de nove meses direto novamente. É simplesmente muito tempo longe da família e de todos - começamos a nos sentir queimados."

"Não tínhamos conseguido dormir", acrescenta Audrey, referindo-se à natureza interminável da itinerário, antes de continuar "Somos conscientes de quão primeiro mundo esses problemas parecem."

A pare then conseguiu recuperar o equilíbrio tomando períodos de descanso e dias mais lentos sempre que necessário. Em alguns momentos, eles pulavam excursões lideradas pela Royal Caribbean para explorar a natureza ao redor a pé.

Preparando-se para a despedida

Muitos viajantes previam um choque cultural significativo após a partida final do Serenade of the Seas.

"Foi libertador desistir de tudo antes de vir", diz Lake, que abandonou o contrato de aluguel da sua casa em California para viver fora de uma mala por nove meses. "Agora eu penso, 'Oh, droga'."

Os passageiros podiam manter ligações com os entes queridos em casa através de chamadas de vídeo regulares e até mesmo visitas ocasionais do navio, mas admitem que os relacionamentos a distância podem ser complicados de gerir.

"Esses tipos de experiências", diz Lake, "poderiam reduzir seus relacionamentos em casa". "Alguns vão permanecer fortes e durar depois - alguns podem desaparecer".

"Em alguns momentos, foi um pouco difícil", concorda LRB. "Porque amigos estariam enviando mensagens, 'Oh, tive um dia horrível no trabalho', enquanto eu pensava, 'Eu vi a Grande Muralha da China ou mergulhei na Grande Barreira de Corais'. Às vezes, parecia uma desconexão".

Os passageiros adotaram várias táticas para ficar informados sobre notícias mundiais e eventos atuais.

Para Oosthuizen, à medida que ela via mais e mais do mundo, ela sentiu que adquiriu "uma visão global".

"Foi extremamente esclarecedor, observando diferentes culturas, testemunhando como diferentes pessoas se sustêm", diz Oosthuizen. "Não diria que me senti afastada no cruzeiro".

Joe Martucci comenta, "Você não pode desaparecer por nove meses e enfiar a cabeça na areia como um avestruz, dizendo, 'Vou me preocupar com isso quando voltar para casa'. O mundo simplesmente continua a evoluir tão rapidamente".

Brandee Lake, porém, intencionalmente desconectou-se do mundo fora da "bolha" e encontrou uma recente escala em Nova York como um choque.

"Não estamos de volta aos Estados Unidos desde fevereiro, desde que paramos em LA", ela explica. "Agora é bem diferente, dado que é alta temporada eleitoral".

Alguns passageiros americanos a bordo dizem que o ambiente a bordo do navio tornou-se mais tenso à medida que a eleição dos Estados Unidos se aproxima.

"Estou começando a perceber que algumas pessoas que realmente me importam têm opiniões políticas opostas às minhas, e navegar isso tornou-se um desafio", diz McWilliams.

"Certamente, há um certo grupo de pessoas que eu ficaria feliz em evitar no futuro", compartilha Linderman. "É assim que a vida funciona às vezes, você não combina com todo mundo".

Pessoas vivendo em quartos apertados com a família durante a viagem desenvolveram métodos para gerir conflitos nos últimos nove meses.

"Desentendimentos familiares são inevitáveis, você sabe quando você está pressionando os botões uns dos outros", diz Lake, que viajou com a família. "Você só precisa se afastar por um pouco e depois voltar".

Little Rat Brain, compartilhando um camarote com sua mãe em condições inconvenientes, conseguiu simplesmente tomar algum tempo para si mesma quando necessário.

A maioria dos viajantes expressou sua gratidão por compartilhar essa jornada com seus entes queridos.

"Especialmente com meus pais, você só percebe o quão sortudo", diz Lake.

Havia também novos rostos se juntando à viagem por períodos mais curtos.

Um desses passageiros foi o influenciador do TikTok americano Marc Sebastian, patrocinado para se juntar ao cruzeiro por um breve período, prometendo "criar caos".

No entanto, as traquinagens caóticas de Sebastian nunca se materializaram. Em vez disso, McWilliams notou Sebastian ficando emocionado enquanto admirava os icebergs da Antártica.

Uma experiência de uma vida

À medida que a viagem chega ao fim, os viajantes estão recordando suas experiências e tentando absorver os últimos nove meses.

Lake acha difícil escolher um único destaque, mas o tempo do navio na Antártica se destaca. Este sentimento é compartilhado por Little Rat Brain:

"A água estava tão plana quanto um espelho e refletia esses enormes icebergs que vinham em várias tonalidades de branco. Foi completamente estonteante", lembra LRB.

Angie Linderman lembra com carinho de sua viagem de trem pela Índia e uma parada em Portofino, Itália, onde ela nadou o dia todo em uma pequena praia colorida.

Linderman valoriza momentos como ver "o nascer do sol sobre as cataratas do Iguaçu" ou "a Grande Muralha da China à noite, rodeada apenas pelos meus companheiros de viagem".

Os dias no mar também foram especiais, diz Linderman, especialmente "as noites intermináveis de dança no Vortex Lounge ou em um silent disco ou noite de cinema com amigos".

Os passageiros famosos do TikTok estão refletindo sobre como adaptar sua presença online. Alguns ganham a vida com as redes sociais ("Não é suficiente para viver, com certeza", enfatiza Little Rat Brain. "Mas é suficiente para levar amigos para jantar quando eu voltar.") Eles valorizam conectar-se com seus seguidores como sua principal motivação para continuar postando.

Muitos passageiros têm outras viagens planejadas, documentando suas aventuras pelo TikTok. Enquanto isso, Linderman tem uma cirurgia de ovarectomia marcada, planejando compartilhar sua jornada online com sua comunidade online de apoio.

Há conversas sobre um cruzeiro de reunião, embora muito mais curto, que sem dúvida será gravado e compartilhado online.

Existem viagens mundiais futuras como as de quatro meses pela MSC Cruises e pela Princess Cruises, mas o Ultimate World Cruise não está disponível atualmente entre as principais linhas de cruzeiro.

A Royal Caribbean não respondeu ao pedido de informações da CNN sobre futuros cruzeiros de nove meses.

Beth Anne Fletcher está interessada na perspectiva de um cruzeiro de três anos atualmente preso em Belfast, na Irlanda do Norte, operado pela Villa Vie Cruises, mas ela notou que pouco conteúdo nas redes sociais tem surgido desse navio até agora.

"Nada provavelmente ultrapassará a viralidade do cruzeiro de nove meses", diz Fletcher.

"Não tenho certeza se isso acontecerá novamente", concorda Little Rat Brain. "Apenas tivemos uma sequência perfeita de eventos, enquanto felizmente evitamos qualquer tempestade perfeita real. Então, eu vou levar isso".

"Cada aspecto dos últimos nove meses vividos naquele pequeno navio, com as mesmas pessoas, criou memórias inesquecíveis que durarão uma vida inteira", concluiu LRB.

Os passageiros continuaram a compartilhar suas experiências no TikTok, atraindo um grande público ansioso para seguir seu "experimento social no mar".

No entanto, à medida que a viagem avançava, o interesse das pessoas pelo cruzeiro viral diminuiu, e os passageiros tiveram que se adaptar a uma menor vigilância digital.

Leia também: