- A ponte suspensa principal em Bremen não estará temporariamente disponível a partir de novembro.

A ponte principal de Bremen, que atravessa o Weser, será fechada por vários meses a partir de novembro. A partir do dia 4 de novembro, os trabalhos de renovação na Ponte Bürgermeister-Smidt estão previstos para serem concluídos entre fevereiro ou março de 2025, segundo a estimativa do departamento de construção e trânsito da cidade.

Este fechamento afetará motoristas, ciclistas, pedestres, bem como ônibus ebondes, que não terão acesso à ponte durante a fase de construção. As autoridades da cidade anunciaram ajustes na rede de transporte público e horários em resposta. A maioria dos ônibus deve parar na Weser, enquanto duas linhas específicas farão um desvio usando outras pontes.

O senador de Transportes Ralph Baumheier (SPD) afirmou: " Embora o fechamento total sem dúvida represente um grande obstáculo para todos os usuários da estrada, é infelizmente inevitável para preservar a segurança e a funcionalidade da ponte".

Servindo como ligação entre a cidade velha e a cidade nova no coração de Bremen, a Ponte Bürgermeister-Smidt atravessa o Weser. No final do ano passado, engenheiros estruturais detectaram uma preocupação com a segurança, que foi temporariamente mitigada pelo acréscimo de pesos suplementares. Agora, são necessárias reparos extensos. Infelizmente, mesmo após a reabilitação, a vida útil da ponte será limitada.

O fechamento da Ponte Bürgermeister-Smidt, que é uma passagem ferroviária crucial, afetará os horários de trem durante o período de renovação. Além disso, a administração ferroviária foi aconselhada a desviar trens por rotas alternativas para garantir o transporte suave.

