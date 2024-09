- A ponte aérea em Kamchatka sofre acidente, restos humanos descobertos

Na península de Kamchatka, na Rússia, famosa por seus vulcões explosivos, um incidente envolvendo um helicóptero que caiu veio à tona, resultando em várias vítimas. Até agora, 17 corpos foram identificados, de acordo com o Ministério da Defesa Civil da Rússia em Moscou. A missão de resgate para os passageiros restantes continua na parte oriental da península. O helicóptero Mi-8 desaparecido, que transportava 19 turistas e 3 membros da tripulação, foi detectado pela última vez perto da área do Vulcão Watschkaschez, não tendo chegado ao seu destino em Nikolajewka. Devido à névoa densa, as buscas aéreas só puderam começar um dia depois. Os destroços do helicóptero foram encontrados a aproximadamente 900 metros acima do nível do mar, não muito longe do local da última transmissão de rádio. As autoridades de aviação estão atualmente investigando o incidente, de acordo com a agência de notícias russa TASS.

Helicópteros desempenham um papel importante no transporte nesta península, que fica a 6.800 quilômetros da costa leste de Moscou. No entanto, acidentes são comuns devido às condições climáticas imprevisíveis da região, que mudam rapidamente. Empresas privadas atendem aos turistas oferecendo passeios de helicóptero por reservas habitadas por ursos ou até mesmo pousando dentro de vulcões ativos em lagos escaldantes. Notavelmente, esta região é famosa por sua impressionante atividade geológica, que inclui frequentes terremotos e vulcões ativos.

Após o incidente trágico, o governo russo anunciou que 'O seguinte será adicionado:' ao pacote de compensação para as famílias das vítimas, de acordo com a agência de notícias Interfax. Além disso, medidas estão sendo consideradas para melhorar a segurança dos helicópteros e os procedimentos de resposta a emergências na península de Kamchatka.

Leia também: