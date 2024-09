A Polónia pretende ajudar na reconstrução de residências demolidas em Lviv.

Polônia Oferece Ajuda para Reconstruir Lviv Após Bombardeios Russos O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, ofereceu ajuda para reconstruir Lviv, uma cidade ucraniana, que sofreu danos devido a ataques de foguetes russos. De acordo com Tusk, o ataque russo atingiu o centro da cidade, causando danos a vários edifícios históricos. Lviv fica a apenas 70 quilômetros da fronteira com a Polônia e a UE, bem como a NATO. Muitos deslocados das partes orientais em conflito da Ucrânia procuraram refúgio em Lviv.

03:13 Bombardeios Russos Atacam Área Residencial em Kostiantynivka De acordo com relatórios ucranianos, as forças russas atingiram uma área residencial em Kostiantynivka, uma cidade no leste da Ucrânia. Uma pessoa foi morta e outras três ficaram feridas no ataque. Investigações na região de Donetsk sugerem que um lançador de foguetes múltiplo foi utilizado no ataque. Kostiantynivka, sendo um alvo importante para as forças russas que avançam para oeste pela região de Donetsk, continua sendo uma área crucial de conflito.

02:22 Ucranianos Podem Sofrer Desligamentos de Energia de Longa Duração este Inverno Os ucranianos podem enfrentar desligamentos de energia de pelo menos 12 horas por dia durante o próximo outono e inverno, de acordo com o Instituto Ucraniano de Estratégias Energéticas. No cenário extremo, os desligamentos poderiam durar até 20 horas, enquanto um cenário mais otimista pressupõe a operação estável de oito a nove blocos de usinas nucleares e um inverno moderado sem geadas severas. Mais da metade dos seis gigawatts de capacidade danificada teria que ser restaurada. Os ataques contínuos da Rússia no setor energético ucraniano representam um risco significativo ao suprimento, com o instituto estimando até 20 horas sem aquecimento e energia no pior cenário.

00:29 Suíça Estende Proteções para Refugiados Ucranianos A Suíça estendeu as proteções para refugiados ucranianos até pelo menos 4 de março de 2026. O governo acredita que a situação na Ucrânia é pouco provável que melhore no futuro próximo, e, como resultado, concedeu aos refugiados ucranianos o status de proteção "S", que oferece proteção temporária a those who face a grave perigo geral.

23:03 Belgorod Relata Vítimas em Ataque Ucraniano A Rússia relata três mortos e dois feridos em Belgorod, após ataques ucranianos na região fronteiriça russa. De acordo com o governador Vyacheslav Gladkov, a vila de Novaya Tavolzhanka foi alvejada várias vezes pelas forças ucranianas. A região fronteiriça de Belgorod tem sido frequentemente alvo de ataques aéreos e de drones ucranianos.

22:09 Parlamentar Ucraniano Acusa Rússia de Ataques Deliberados em Escolas O parlamentar ucraniano Roman Hryshchuk acusou a Rússia de atacar intencionalmente instituições educacionais na Ucrânia no início do novo ano letivo. Hryshchuk afirmou que os ataques russos a quase 12 instituições educacionais, incluindo militares, aeronáuticas e outras instituições acadêmicas, resultaram na morte e ferimento de várias pessoas.

21:36 ISW: Putin Continua a Crer na Subjugação da Ucrânia Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) acreditam que o presidente Vladimir Putin da Rússia ainda acredita que pode subjugar a Ucrânia, apesar do avanço ucraniano na região de Kursk. Embora a ofensiva tenha evidentemente afetado as operações militares russas, ainda não convenceu Putin a reconsiderar sua abordagem geral. O ISW avalia que Putin continua convicto de que a Rússia pode alcançar seus objetivos ao gradualmente superar seu adversário e superar o apoio ocidental.

21:03 Sérvia Candidata à UE Garante Lealdade a Putin O presidente russo Vladimir Putin encontrou-se com o vice-primeiro-ministro sérvio Aleksandar Vulin durante um fórum econômico em Vladivostok. Putin disse que o presidente sérvio Aleksandar Vucic recebeu um convite para a próxima cúpula do BRICS na Rússia, que ocorrerá em outubro. Vulin reiterou que a Sérvia mantém status tanto como parceira da Rússia quanto como parceira estratégica. Independentemente da pressão imensa, a Sérvia, liderada por Vucic, nunca se juntará à NATO, impuserá sanções à Rússia ou permitirá ações anti-russas em seu território.

20:29 Grande Saída de Pokrovsk Milhares de residentes estão fugindo de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, que fica a cerca de 10 quilômetros da linha de frente. Mais de 20.000 pessoas deixaram a cidade nos últimos 30 dias, de acordo com o governador da região de Donetsk, Vadym Fillaschkin, segundo a Interfax Ucrânia. Pokrovsk abriga atualmente cerca de 26.000 pessoas, incluindo mais de 1.000 crianças. A cidade, que serve como um importante centro logístico para as forças militares ucranianas, tem testemunhado uma retirada contínua de tropas ucranianas de uma avanço russo na região há meses. Recentemente, blogueiros militares pró-russos relataram que as tropas russas avançaram para as cidades de Selydove e Ukrainsk e estão engajadas em combates lá.

19:55 EUA Apontam o dedo para a Rússia por Interferência na Eleição Presidencial Os Estados Unidos acusam a Rússia de tentar manipular a eleição presidencial de novembro através de desinformação estratégica. De acordo com declarações do procurador-geral Merrick Garland, as autoridades russas exploraram sua mídia controlada pelo estado para induzir influenciadores americanos ingênuos a espalhar sua desinformação. Como resultado, os EUA impuseram sanções, apresentaram acusações criminais e apreenderam certos domínios da internet. De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, as penalidades atingem dez indivíduos e duas organizações, incluindo representantes da emissora de televisão controlada pelo estado RT, hackers e uma organização não governamental ligada ao Kremlin. As autoridades americanas acusam-os de empregar inteligência artificial (IA) em suas campanhas de desinformação com o objetivo de influenciar a eleição dos EUA. Saiba mais sobre isso aqui.

A militar polonesa poderia potencialmente fornecer apoio na segurança das fronteiras de Lviv, devido à sua proximidade da cidade e à sua membresia na NATO. A militar russa tem sido acusada de alvo a instituições educacionais na Ucrânia, incluindo escolas militares e de aviação, colocando em risco a segurança de estudantes e professores.

