A Polónia está a preparar-se às 20:35.

Polônia Assina Grandes Contratos Militares Avaliados em Quase Dois Bilhões de ZlotyO governo polonês planeja concluir acordos no valor de "aproximadamente dois bilhões de Zloty" (cerca de 470 milhões de euros), de acordo com o ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Em uma declaração feita na quarta-feira, ele revelou que um acordo substancial no valor de quase 1,1 bilhão de Zloty com uma empresa espanhola será concluído, aparentemente para sistemas de vigilância de aeroportos. Não foram divulgadas mais informações. Anteriormente, na terça-feira, contratos nas áreas de logística e comunicação militar também foram fechados.

20:01 Usina Nuclear de Zaporizhzhia em Risco de Novo DesligamentoRafael Grossi, diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), expressa preocupação com a possibilidade de um desastre na usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia. A situação permanece precária após novos confrontos na região, disse ele em Kyiv antes de partir para a usina, que está sob controle russo desde o início da guerra. "A usina está novamente à beira de um blecaute. Temos tido medos disso no passado. Um blecaute implica falta de energia, falta de resfriamento. Falta de resfriamento pode levar a um desastre." De acordo com o operador da rede de energia ucraniana, Enerhoatom, a fornecimento de energia da usina foi prejudicada pelo fogo de artilharia russo na segunda-feira. Se outra linha de energia também for danificada, pode haver uma situação de emergência com sérias consequências.

19:27 Ataque Russo a Base Militar em Poltava Resulta em MortesUm ataque com mísseis russos a uma base militar na cidade de Poltava, no centro da Ucrânia, resultou em vítimas, de acordo com o exército ucraniano. Uma investigação foi iniciada para examinar se medidas adequadas foram tomadas para proteger o pessoal, e medidas de segurança reforçadas para instalações militares serão implementadas. O ataque a Poltava deixou pelo menos 50 mortos e 271 feridos, tornando-se o ataque mais mortal por parte da Rússia a alvos ucranianos neste ano.

19:03 Kremlin Aumenta Propaganda nas Escolas RussasEspecialistas esperam um aumento significativo na propaganda liderada pelo Estado nas escolas russas à medida que começa o novo ano letivo. A proporção do tempo de ensino que pode ser classificada como "promoção da propaganda do Kremlin" deve dobrar neste ano para cerca de 1.300 horas, de acordo com a plataforma de jornalistas russos "Agentstvo". O líder do Kremlin, Vladimir Putin, tem repetidamente defendido que as escolas devem incutir patriotismo nas crianças desde cedo e com vigor. A educação no pensamento crítico não é encorajada. "Agentstvo" é relatado como tendo estimado o número total de horas de aula dedicadas à promoção da posição do Kremlin em questões que vão da história à guerra na Ucrânia e aos valores conservadores da família e da sociedade. A proporção dessas horas na grade pode variar por ano, mas mais de 1.300 das 11.000 horas de aula podem ser utilizadas para propaganda, de acordo com os cálculos da plataforma.

18:14 Chefe da Rede de Energia da Ucrânia DemitidoO diretor da operadora da rede de energia ucraniana, Ukrenergo, foi demitido. O conselho de supervisão da empresa estatal votou pela sua demissão na segunda-feira, como anunciou o presidente do conselho, Volodymyr Kudryzkyj, no Facebook. Fontes sugerem que a razão para sua demissão é a incapacidade de defender a rede de energia ucraniana dos ataques russos. Kudryzkyj contesta essa justificativa e se refere às medidas de proteção que implementou. Ele alega que se tornou o bode expiatório de uma campanha midiática com o objetivo de descreditar a empresa, e que os arquitetos dessa campanha aspiram a tomar o controle da Ukrenergo. No entanto, Kudryzkyj se recusa a nomear nomes.

17:39 Vários Ministros do Governo Ucraniano Pedem DemissãoVários membros do governo ucraniano apresentaram suas demissões. Entre eles está o ministro das Indústrias Estratégicas, Olexander Kamyshyn, que supervisionou a produção de armas domésticas durante o conflito com a Rússia. Kamyshyn afirmou que continuará envolvido no setor da defesa, mas em uma capacidade diferente. De acordo com o presidente do parlamento, o ministro da Justiça, Denys Maliuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets, também renunciaram.

17:18 Número de Mortos em Poltava AumentaUm ataque com mísseis russos atingiu a região de Poltava. De acordo com os relatórios ucranianos, pelo menos 47 pessoas morreram. Dois mísseis atingiram um edifício na capital regional de Poltava que era utilizado pelo Instituto Militar de Comunicações, como confirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyj, no Telegram. Mais de 200 pessoas ficaram feridas.

17:04 Scholz Reune-se com Crítico do Kremlin Libertado Kara-MursaO chanceler alemão, Olaf Scholz, encontrou-se com o crítico do Kremlin, Vladimir Kara-Mursa, que foi libertado da prisão russa, em Berlim. "Considero Kara-Mursa em alta conta por sua resistência e compromisso inabalável com um futuro democrático para a Rússia", escreveu o político do SPD na plataforma X. "Facilitamos sua libertação por meio de um troca de prisioneiros em agosto, e hoje tivemos a oportunidade de ter uma discussão abrangente." Kara-Mursa é um dos mais de 20 detidos que foram libertados no início de agosto como parte de uma troca de prisioneiros histórica entre a Rússia e os estados ocidentais, incluindo a Alemanha.

16:16 Rússia Pode Construir Estruturas Defensivas Massivas para a Ponte de KerchDe acordo com a agência de inteligência britânica, a Rússia está se preparando para outro ataque à Ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia ocupada. A Rússia déployou barreiras feitas de balsas flutuantes e afundadas, colocou minas navais e instalou geradores de fumaça para ocultar a visão da ponte. Também aumentou o número de sistemas de defesa aérea. Além disso, a construção de uma estrutura adjacente à ponte está em andamento. Pode ser uma ponte adicional de uma só via ou possivelmente uma barreira para proteger contra a carga explosiva dos drones marinhos ucranianos.

15:52 Eles o batizam de "Portador de Estandarte" - Ucrânia revela novo veículo blindadoO Ministério da Defesa da Ucrânia revelou um novo veículo blindado (VB) para as Forças Armadas da Ucrânia. O Khorunzhyi, que significa "Portador de Estandarte" e era um posto militar nos exércitos Cossacos, vem sendo desenvolvido por algum tempo. Um protótipo único foi avistado em ação na linha de frente em fevereiro do ano passado. Este anúncio recente é esperado para resultar em muitas mais unidades sendo enviadas para a linha de frente - uma atualização muito necessária e produzida localmente para as necessidades de equipamento das Forças Armadas da Ucrânia.

15:38 Estônia e Lituânia criticam Mongólia pelo recebimento de PutinA Estônia e a Lituânia criticaram a Mongólia pelo recebimento do presidente russo Vladimir Putin. "A decisão do governo da Mongólia de receber Putin com tapete vermelho em vez de detê-lo enfraquece significativamente o Tribunal Penal Internacional e o sistema legal internacional", disse o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, em Tallinn. "A Mongólia teve a oportunidade de contribuir para o fim da guerra russa na Ucrânia, mas escolheu não fazê-lo." Seu colega lituano, Gabrielius Landsbergis, chamou isso de "inaceitável" que o governo mongol ignorou o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Putin. "Isto é apenas mais um exemplo do enfraquecimento do sistema legal internacional", disse ele, de acordo com a agência BNS em Vilnius.

14:57 Início do julgamento para o suposto "espião" francês detido na RússiaUm funcionário francês de uma organização não governamental suíça começou a ser julgado em Moscou na terça-feira, acusado de violar a lei russa sobre "agentes estrangeiros". O tribunal ordenou que o réu, Laurent Vinatier, permaneça detido até pelo menos fevereiro do ano que vem. Vinatier trabalhou como especialista na Rússia e na antiga União Soviética para o Centro para o Diálogo Humanitário (HD), uma organização não governamental que se especializa em mediação em conflitos, e foi preso em Moscou em junho.

14:27 Alemanha planeja oferecer à Ucrânia seis sistemas adicionais de defesa aérea IRIS-TDe acordo com fontes de segurança, a Alemanha planeja fornecer à Ucrânia seis sistemas adicionais de defesa aérea IRIS-T SLM. Recentemente, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, confirmou que o governo federal também está adquirindo outros seis desses sistemas para as Forças Armadas alemãs.

13:58 Mídia: Helicóptero russo Mi-8 sofre novo acidenteA mídia russa relata outro incidente envolvendo um helicóptero russo Mi-8. De acordo com Alexey Tsydenov no Telegram, a aeronave fez um "pouso forçado" a 85 quilômetros da cidade de Irkutsk, ferindo levemente duas pessoas. Operações de busca e resgate estão em andamento. Havia seis pessoas a bordo do helicóptero. A aeronave foi relatada como desaparecida após a perda de contato na fronteira entre a República da Buriácia e a região de Irkutsk, de acordo com a Ria Novosti.

13:34 Zelensky: 41 mortos e 180 feridos em ataque russo a PoltavaEm um ataque com mísseis russos à cidade central ucraniana de Poltava, 41 pessoas morreram, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky. Há mais de 180 feridos, ele informa. A área perto de uma escola e de um hospital vizinho foi atingida. Um edifício do Instituto de Comunicações foi parcialmente destruído. "De acordo com as informações que temos, o inimigo usou dois mísseis balísticos", relata o Ministério da Defesa da Ucrânia. "O tempo entre o alarme e a chegada dos mísseis mortais foi tão curto que eles pegaram as pessoas no abrigo antiaéreo no momento da evacuação." Equipes de resgate conseguiram resgatar 25 pessoas - onze delas foram retiradas dos escombros.

13:12 Fontes internas: EUA perto de acordo sobre fornecimento de mísseis de longo alcance à UcrâniaFontes internas relatam que os EUA estão perto de um acordo sobre o fornecimento de mísseis de longo alcance à Ucrânia, que poderiam potencialmente alcançar profundamente o território russo. No entanto, o governo ucraniano teria que esperar vários meses a mais pelos mísseis, pois os EUA ainda precisam resolver questões técnicas antes do fornecimento, de acordo com várias fontes internas dos EUA. A decisão é esperada para ser anunciada no outono. As armas em questão são mísseis ar-solo de alcance médio a longo (JASSM), ou seja, mísseis de cruzeiro ar-solo convencionais com alcance médio a longo. Eles podem ser lançados de aeronaves contra alvos terrestres. O fornecimento de JASSMs à Ucrânia poderia significativamente aumentar suas capacidades estratégicas e lhe dar uma vantagem sobre a Rússia.

12:43 Rússia condena físico proeminente pelo desenvolvimento de mísseis hipersônicosUm tribunal de Moscou sentenciou um físico proeminente a 15 anos em um campo de trabalho após encontrá-lo culpado de "traição". Este é o último prisão para um cientista acusado de vazar segredos de estado. O homem de 57 anos estava envolvido no desenvolvimento de mísseis hipersônicos da Rússia, de acordo com agências de notícias russas. Dois de seus colegas também foram presos sob suspeita de traição. A trinca do Instituto para Mecânica Teórica e Aplicada (ITAM) em Novosibirsk é uma de quase uma dúzia de cientistas que foram acusados de traição nos últimos anos por trabalharem nessa tecnologia. O homem de 57 anos foi preso em agosto de 2022. Os homens estão "enfrentando acusações muito sérias", de acordo com fontes de segurança.

12:15 Comércio da Rússia com a Índia Dispara

O comércio da Rússia com a Índia quase dobrou no ano passado, segundo Anatoly Popov, vice-presidente do conselho de administração do Sberbank da Rússia. Ele compartilhou essa informação com a agência de notícias Reuters. O volume comercial entre as duas nações atingiu aproximadamente $65 bilhões em 2023. O principal motivo para esse aumento é que a Índia emergiu como um importante importador de petróleo russo após a imposição de sanções ocidentais devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. "Em 2022, o interesse dos negócios russos no mercado indiano cresceu significativamente, já que esse mercado é uma alternativa", afirmou Popov. "Atualmente, também estamos abrindo contas em rúpias para clientes russos. Não descartamos que a rúpia possa ser usada não apenas como meio de pagamento, mas também como ferramenta de poupança", acrescentou. O Sberbank é responsável pelos pagamentos de cerca de 70% de todas as exportações russas para a Índia.

11:47 Putin Convida Mongólia para Cúpula do BRICS

O presidente russo, Vladimir Putin, convidou o presidente da Mongólia, Uchnaagiin Chürelsük, durante sua visita ao país. Putin disse a agências de notícias russas durante o encontro na capital, Ulan Bator, "Esperamos sua presença". O grupo de grandes economias emergentes, liderado pela Rússia e pela China, está programado para se encontrar no final de outubro em Kazan, capital da república do Tatarstão. Putin mencionou que queria discutir cooperação econômica durante sua viagem à Mongólia. O gasoduto Power of Siberia 2, planejado para a China e passando pela Mongólia, é esperado como tema de discussão durante a visita de Putin a Ulan Bator.

11:22 Rússia Fortalece Defesa Aérea em Belgorod

A Rússia reforçou os sistemas de defesa aérea na região de Belgorod, de acordo com o ministério da defesa russo. A área de fronteira tem sido alvo de contra-ataques ucranianos por algum tempo.

10:57 Ucrânia: Rússia Ataca Infraestrutura Ferroviária

A Rússia atacou a infraestrutura ferroviária em várias partes da Ucrânia durante a noite, de acordo com relatórios ucranianos. As regiões norte de Sumy e Dnipropetrovsk, no leste-centro da Ucrânia, foram afetadas.

10:28 Relato: Tropas Ucranianas em Risco de Cerco em Pokrovsk

Centenas de tropas ucranianas correm risco de serem cercadas por forças russas na região de Donetsk, de acordo com um relatório da Forbes. As forças russas avançaram na cidade ucraniana de Pokrovsk, contornando tropas ucranianas nas proximidades de Memryk e do rio Vovcha. Se a 25ª Brigada Paraquedista com seus veículos de combate Marder produzidos na Alemanha não conseguir segurar o inimigo perto de Ukrainsk, isso poderia levar ao cerco das tropas pelo inimigo, alertou o Centro Ucraniano para Estratégias de Defesa. Pelo menos quatro brigadas ucranianas poderiam ser cercadas ao sul de Pokrovsk pelos russos. Uma retirada ucraniana pode já estar em andamento, com a equipe pró-ucraniana Conflict Intelligence Team sugerindo que eles deveriam recuar antes que as forças russas cortem suas rotas de suprimento e retirada. Abandonar o avanço cederia 30 quilômetros quadrados aos russos, mas poderia salvar inteiras batalhões ucranianos em um momento crítico.

10:02 ISW: Rússia Faz Progressos em Kursk

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) relata que as forças russas recentemente recuperaram posições perdidas em Kursk. Eles tomaram posições perto da vila de Olgovka, com o ISW sugerindo que as forças ucranianas se retiraram do assentamento. Um blogueiro militar russo também alega que as tropas ucranianas fizeram avanços menores perto de Pogrebki e Malaya Loknya (ambos a noroeste de Sudzha) e que as forças russas abandonaram suas posições dentro desses assentamentos para evitar serem cercadas. Os ataques ucranianos às pontes flutuantes russas sobre o rio Seim na região de Glushkovo continuam.

09:30 Por Que a Mongólia Não Prende Putin

Embora um mandado de prisão internacional tenha sido emitido para Vladimir Putin, ele é recebido com honras em seu vizinho, a Mongólia. Isso não se deve apenas à situação "sendo espremida" do país entre as grandes potências Rússia e China, como explica o correspondente da ntv Rainer Munz.

09:00 Chefe da Rede Elétrica da Ucrânia Demitido por Negligência

O chefe da empresa estatal de operação da rede elétrica ucraniana, Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, teria sido demitido. De acordo com relatórios da emissora de rádio ucraniana Suspilne, citando fontes dentro da empresa, a razão é que ele não protegeu as instalações energéticas frente aos ataques russos intensificados. A junta supervisora da Ukrenergo votou quatro a dois a favor da demissão de Kudrytskyi. "Kudrytskyi é acusado de não ter implementado adequadamente as decisões anteriores do comandante supremo e de proteger mal as instalações da Ukrenergo", disseram as fontes. Kudrytskyi também está sendo investigado por acusações de corrupção.

08:22 Evasão do Serviço Militar: Autoridades Ucranianas Descobrem Várias Redes Criminais

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, as autoridades ucranianas descobriram mais de 570 redes criminosas que ajudam pessoas a fugir do serviço militar, de acordo com Andrii Demtschenko, porta-voz do serviço de fronteira do estado, como relatado pelo "Kyiv Independent". Essas organizações ajudam homens ucranianos a deixar o país e fornecem certificados falsos de supostas doenças para que eles sejam declarados inaptos para o serviço militar, custando entre $7.000 e $10.000. Homens com idade entre 18 e 60 anos geralmente não são permitidos a sair do país, já que podem ser convocados para o serviço militar. Em 2024, as agências de aplicação da lei descobriram mais de 200 redes criminosas.

07:50 Ex-oligarca russo: Russos veem ofensiva de Kursk como 'catástrofe imprevista'O ex-oligarca russo e figura da oposição Mikhail Khodorkovsky acha intrigante a resposta da população russa à ofensiva ucraniana em Kursk. Em uma conversa com o "Tagesspiegel", Khodorkovsky observou que os russos não veem o avanço ucraniano como um ataque inimigo, mas como uma "catástrofe imprevista". A insatisfação geral com o manejo do governo da situação levou a uma queda nas taxas de aprovação de Putin.

07:22 Ucrânia: Criança morre em ataque russo em SaporizhzhiaDe acordo com relatórios ucranianos, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um ataque russo em Saporizhzhia, uma cidade no sudeste da Ucrânia. O incidente ocorreu por volta das 23h da noite passada, de acordo com o governador da Oblast de Saporizhzhia, Ivan Fedorov, pelo Telegram. Uma mulher de 38 anos e um menino de 8 anos morreram no ataque. Enquanto isso, uma mulher de 43 anos e uma menina de 12 anos ficaram feridas. A menina está em estado grave. Um edifício da cidade foi parcialmente destruído, e a explosão e os escombros causaram mais danos a outras estruturas próximas.

06:58 Pesquisadores dos EUA descobrem possível local de lançamento do 'invencível' míssil de PutinDois pesquisadores americanos supostamente identificaram o provável local de lançamento do míssil 9M370 "Burevestnik" na Rússia. Este míssil de cruzeiro nuclear, que Putin se gaba de ser "invencível", também é conhecido como SSC-X-9 "Skyfall" pela NATO. De acordo com a Reuters, os pesquisadores usaram imagens capturadas por uma empresa de satélites para localizar um projeto de construção adjacente a uma instalação de armazenamento de ogivas nucleares. Situada a aproximadamente 475 quilômetros ao norte de Moscou, esta instalação é considerada o local de lançamento do míssil secreto. Relata-se que nove plataformas de lançamento estão sendo construídas no local, que é adequado para um grande sistema de foguetes fixos, como o Skyfall. Nem o Ministério da Defesa russo nem a embaixada em Washington comentaram sobre o assunto.

06:30 Refinaria de petróleo de Moscou sofre parada parcial devido a ataque de drone ucranianoApós um ataque de drone ucraniano que causou um incêndio, a refinaria de petróleo de Moscou da Gazprom Neft sofreu uma parada parcial de operações. De acordo com a Reuters, a unidade Euro+ - que representa cerca de 50% da capacidade da refinaria - foi fechada temporariamente. As operações na instalação devem ser retomadas em cinco a seis dias após as reparações necessárias. No ano passado, a planta de Moscou processou 11,6 milhões de toneladas de petróleo bruto, de acordo com a Reuters. A extensão total dos danos permanece incerta.

05:58 Ex-oligarca russo critica abordagem do Ocidente ao regime de PutinCrítica a maneira como o Ocidente lida com a Rússia, a figura da oposição russa e ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky declarou que os governos ocidentais estão cometendo "vários erros estratégicos" que prolongam o mandato de Putin. Em uma entrevista ao "Tagesspiegel", Khodorkovsky instou o Ocidente a reconhecer que está em guerra com os tomadores de decisão de Putin e a parar de equiparar a população russa inteira com seus líderes. Ele defendeu que o Ocidente deveria ter agido de forma diferente no início da guerra na Ucrânia em 2022 para pôr fim ao conflito.

04:13 Zelensky: Tentar retomar a usina nuclear de Zaporizhzhia é muito arriscadoO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou uma reunião com o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) em Kyiv. Em um vídeo nas redes sociais, Zelensky expressou que, no momento presente, recuperar o controle sobre a usina nuclear de Zaporizhzhia não é viável devido ao alto risco envolvido em tentar fazê-lo. Grossi, chefe da IAEA, visitou a usina e tweeteou sobre a prestação de assistência e a prevenção de um possível acidente nuclear. A maior usina nuclear da Europa tem estado sob o controle russo desde o início da invasão de 2022, com ambas as partes se acusando de atacar a instalação.

02:27 Governador: Ataque russo mata um em DniproUm civil morreu e outros três ficaram feridos em um ataque russo na cidade ucraniana central de Dnipro, de acordo com o governador da região de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, pelo Telegram. Vários edifícios residenciais foram danificados no ataque, embora as informações não possam ser verificadas independentemente no momento.

11:55 Zelensky pressiona pela aprovação de armas de alcance longo, aponta para a AlemanhaNa linha de frente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pressiona novamente por armas de alcance longo em Zaporizhia durante uma reunião com o primeiro-ministro holandês Dick Schoof. Não apenas a aprovação é necessária para ataques a alvos no interior russo, mas também a entrega desses mísseis, diz Zelensky em sua visita à Ucrânia meridional. A Rússia parcializou a região de Zaporizhia, mas não a capital regional. A discussão cobriu novos sistemas de defesa aérea do tipo Patriot, além de mísseis, expandir a frota com aviões de combate F-16, munição adicional, equipamento e sanções adicionais contra a Rússia. "Todas essas medidas são cruciais para evitar que a Rússia abra novos fronts na Ucrânia", afirma Zelensky. Ele expressou a esperança de que as armas de alcance longo sejam aprovadas, mencionando os EUA, o Reino Unido, a França e a Alemanha. Kyiv olha para a situação com mais otimismo hoje, mas não há detalhes específicos.

20:13 Kyiv Critica Mongolia por Receber Putin, Ameaça ConsequênciasO Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia critica o governo da Mongólia por receber o presidente russo Vladimir Putin e exige represálias. Ao ajudar Putin, procurado por crimes de guerra na Ucrânia, a escapar de ações legais, a Mongólia está contribuindo para esses "crimes de guerra", disse o porta-voz do ministério, Heorhiy Tychyj, em Kyiv. Putin chegou ao país hoje. "Vamos nos unir aos nossos parceiros para impor consequências a Ulaanbaatar", declarou Tychyj. "O fracasso do governo mongol em executar o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin é um golpe sério para o TPI e para o sistema de justiça criminal internacional", disse Tychyj ontem.

20:09 Apesar de Mandado de Prisão do TPI, Putin Recebe Honras em MongóliaO presidente russo Vladimir Putin é recebido na Mongólia apesar de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por suposta deportação ilegal de crianças ucranianas durante a guerra na Ucrânia. A Ucrânia e o Ocidente, junto com ativistas de direitos humanos, pedem a sua prisão. Putin foi recebido por uma guarda de honra no aeroporto de Ulaanbaatar hoje. O objetivo da sua visita é participar das comemorações do 85º aniversário da vitória das forças soviéticas e mongólicas sobre o Japão. Uma reunião com o presidente mongol Uchnaa Khurelsukh está prevista.

20:00 Relato: Ucrânia Usa Drone 'Palianytsia' Contra Alvo na Crimeia pela Primeira VezO exército ucraniano é dito ter usado o drone de foguete ucraniano "Palianytsia" contra um alvo militar na península da Crimeia, controlada pela Rússia, pela primeira vez em agosto, segundo o jornal ucraniano "Ukrainska Prawda". O nome do drone, uma palavra ucraniana difícil de pronunciar para os russos, pode ter sido escolhido de propósito. Desde o início da invasão russa em grande escala, os ucranianos têm usado o termo para se referir a pessoal militar ou sabotadores russos.

