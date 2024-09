A Polónia aplica um regime de emergência.

Enquanto a situação das enchentes melhora em certas regiões da Polônia, o impacto é catastrófico. Vítimas de enchentes buscam desesperadamente ajuda. Para fortalecer ainda mais as autoridades, o governo de Varsóvia declarou estado de calamidade. A Polônia declarou estado de calamidade para as áreas atingidas pelas enchentes após as enchentes intensas. O governo de Varsóvia aprovou a legislação necessária durante uma sessão de emergência. Principalmente, áreas no sul da Polônia, que faz fronteira com a República Tcheca, foram as mais atingidas pelas piores enchentes em décadas devido a chuvas sem precedentes. De acordo com a agência de notícias PAP, o número de mortos no país aumentou para cinco.

Na pequena cidade de Klodzko, na Baixa Silésia, ruas inteiras estão submersas e também houve uma fatalidade. A aldeia de Glucholazy, na região de Opole, foi arrasada pelas águas das enchentes. Na pequena cidade de Nysa, na região de Opole, as águas das enchentes do Glatzer Neisse infiltraram-se no hospital local, que agora foi completamente evacuado, segundo o serviço nacional de saúde NFZ.

O prefeito de Klodzko afirmou que, embora a situação esteja melhorando, a ajuda ainda é essencial. "Precisamos urgentemente de água potável e de alimentos não perecíveis, já que montamos um abrigo para vítimas de enchentes que foram evacuadas das áreas atingidas", informou à rádio RMF FM. As escolas provavelmente permanecerão fechadas até o final da semana, e atualmente metade da cidade está sem energia. O ministro da Educação da Polônia anunciou que cerca de 420 escolas em quatro províncias foram fechadas.

30 Dias de Estado de Calamidade

O estado de calamidade é válido por um período de 30 dias em partes das voivodias da Baixa Silésia, Silesia e Opole. Isso concede às autoridades mais liberdade para emitir ordens, já que as liberdades civis e os direitos são temporariamente limitados. Por exemplo, as autoridades podem ordenar a evacuação de locais, áreas ou instalações específicas com mais facilidade. Também podem proibir os cidadãos de estar em determinados locais.

A tempestade "Anett", internacionalmente nomeada "Boris", resultou em chuvas torrenciais e enchentes na Polônia, República Tcheca, Áustria e Romênia. Pelo menos 15 mortes foram relatadas até agora. Na Saxônia, os níveis de água do Elba também estão aumentando devido às chuvas contínuas nos países vizinhos República Tcheca e Polônia.

A União Europeia expressou sua solidariedade à Polônia diante desta tragédia, oferecendo ajuda e recursos para apoiar as regiões afetadas pelas enchentes. Reconhecendo a escala da calamidade, a Comissão Europeia agilizará o financiamento de emergência para a Polônia.

