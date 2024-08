- A polícia prende um homem de 27 anos, descobrindo dois quilos de maconha escondidos no seu veículo.

Na terça-feira, policiais em Hamburgo prenderam um suspeito de tráfico de drogas durante uma blitz de narcóticos no trânsito. De acordo com um comunicado da polícia, os oficiais pararam o motorista na área de Marienthal. O suspeito de 27 anos foi suspeito de estar sob o efeito de THC em cannabis e anfetaminas ao volante. Os oficiais encontraram um saco plástico contendo 2 quilos de maconha, cerca de 100 remédios controlados e €950, presumivelmente provenientes do tráfico, no veículo. Após exames, o homem foi liberado.

Após a entrada em vigor da nova legislação sobre maconha em 1º de abril, adultos podem portar até 25 gramas de cannabis ou haxixe. No entanto, a venda de maconha continua sendo ilegal. Para motoristas, a partir de 22 de agosto: Aqueles que tiverem 3,5 nanogramas de tetrahydrocannabinol (THC) por mililitro de sangue ou mais estão sujeitos a uma multa de €500 e uma suspensão de dirigir por um mês. Durante o período probatório de dois anos para motoristas com menos de 21 anos, o uso de cannabis enquanto dirige é absolutamente proibido.

Apesar da nova lei que permite a adultos portar até 25 gramas de cannabis, o suspeito de 27 anos foi encontrado com uma quantidade significativa em seu carro, além de outras substâncias ilegais. A proibição contínua da venda de maconha significa que o suspeito provavelmente enfrentaria acusações além da simples posse de drogas enquanto dirigia.

Leia também: