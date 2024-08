A polícia investiga um hospital na Baviera após um nascimento morto inexplicável.

Em um hospital da Baviera, no departamento de ginecologia, houve alegações de problemas durante o parto. Essas acusações, feitas anonimamente, levaram as autoridades a intervir. Atualmente, a polícia está examinando um ex-chefe médico por possível má conduta.

O promotor distrital em Traunstein está investigando um ex-chefe médico do departamento de ginecologia do hospital em Wasserburg am Inn devido a irregularidades em partos. "No momento, há uma suspeita preliminar de homicídio por negligência e lesões corporais negligentes em onze casos", mencionou um porta-voz do escritório do promotor.

Os incidentes envolvem alegações de que cesarianas necessárias não foram realizadas. "O objetivo é determinar se as decisões foram tomadas de acordo com as regulamentações e todos os fatores relevantes foram considerados", esclareceu o porta-voz. Ele enfatizou que a presunção de inocência permanece válida, e as investigações estão em andamento em todas as direções para apurar a situação.

Acusação: infrações de cuidados de saúde relacionadas ao parto

A investigação foi iniciada por um relatório anônimo. "O relatório anônimo se referia a acusações de infrações de cuidados de saúde relacionadas a partos na Clínica RoMed Wasserburg", revelou o escritório do promotor distrital. Dois indivíduos foram identificados como testemunhas e interrogados, enquanto um ex-funcionário também entrou em contato com o escritório do promotor distrital.

Os depoimentos dessas testemunhas corroboraram em grande parte as acusações feitas no relatório anônimo. "Isso, em conjunto com a substancial substância factual e apresentação coerente de fatos no relatório anônimo, levou à iniciação de uma investigação criminal", afirmou o porta-voz.

No início de agosto, as instalações das clínicas RoMed em Rosenheim e Wasserburg foram revistadas como parte da investigação. Aproximadamente 200 prontuários de pacientes foram apreendidos. Os administradores da clínica têm sido "extremamente cooperativos".

Clínica Consciente do Problema Há Mais de Um Ano e Meio

Um comunicado conjunto das clínicas, cidade e distrito de Rosenheim afirmou que "incidentes na clínica de Wasserburger" foram reconhecidos e discutidos publicamente por mais de um ano e meio. Os detalhes desses incidentes não foram elaborados, mas o escritório do promotor distrital agora está envolvido.

A investigação visa um médico que não trabalha mais na clínica, de acordo com a declaração. Vários registros médicos relacionados ao departamento de obstetrícia em Wasserburg foram divulgados. "O conselho de supervisão foi informado prontamente sobre o assunto. O grupo de clínicas RoMed apoiará a investigação tanto quanto possível", acrescentou a declaração.

O escritório do promotor distrital espera uma investigação prolongada. "Dado o tamanho dos documentos assegurados, é atualmente impossível prever quando a investigação será concluída", disse o porta-voz. "Além disso, é atualmente esperado que sejam necessárias amplas opiniões de especialistas médicos".

