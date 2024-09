A polícia impede a celebração em grande escala em Colônia após a explosão

Um incidente envolvendo uma explosão ocorreu do lado de fora de uma boate em Colônia. As autoridades estão cercando a cena e isolando a área, localizada na Hohenzollernring entre Rudolfplatz e Friesenplatz. De acordo com a imprensa, há um indivíduo que sofreu ferimentos leves.

De acordo com um representante da polícia, a área foi fechada e não houve divulgação inicial sobre a causa da explosão ou qualquer possível dano. Simultaneamente, a "Rádio Colônia" noticiou que uma pessoa sofreu ferimentos leves.

Um representante do corpo de bombeiros mencionou que foram alertados, mas sua intervenção não foi necessária. A população foi incentivada a evitar a zona em torno do local da explosão. A entrada de um estabelecimento comercial sofreu danos consideráveis, segundo o WDR.

Parece que o estabelecimento em questão pode ser a boate "Vanity". De acordo com a Bild, a entrada do clube foi gravemente atingida pela explosão.

O representante da polícia afirmou que a área está fechada para investigações e ainda não revelou a causa da explosão. Com a explosão, a boate "Vanity" sofreu danos significativos em sua entrada, segundo a Bild.

