A polícia identifica os restos mortais encontrados há 47 anos no deserto do Arizona

Luis Alonso Paredes, originário de El Salvador, foi identificado positivamente graças aos registos nacionais de impressões digitais, "que não eram um recurso disponível na altura da investigação inicial", afirmou o Gabinete do Xerife do Condado de Mohave, no Arizona, numa publicação no Facebook, na terça-feira.

Na altura, as autoridades criaram um esboço composto da provável semelhança da vítima e recolheram impressões digitais, mas não conseguiram associá-las a ninguém. Também determinaram que a vítima era um homem de 30 a 35 anos que tinha sido baleado na cabeça à queima-roupa, de acordo com o gabinete do xerife.

A Unidade de Investigações Especiais do Gabinete do Xerife do Condado de Mohave começou a revisitar o caso em outubro de 2023.

Paredes poderia estar a viver ou a trabalhar na zona de Las Vegas na altura da sua morte, de acordo com o gabinete do xerife.

Os investigadores não conseguiram localizar nenhum familiar de Paredes, mas encorajam qualquer pessoa com informações sobre o caso ou sobre a família de Paredes a contactar os detectives.

Fonte: edition.cnn.com