A polícia está à procura de um suspeito após um tiroteio mortal num centro comercial da Florida

No sábado, o chefe da polícia de Ocala, Mike Balken, disse que a polícia acredita que o tiroteio foi um ato de violência direcionado. Um homem - identificado como David Nathaniel Barron, de 40 anos - foi encontrado morto devido a ferimentos de bala numa área comum junto ao centro comercial, disse a polícia, enquanto uma mulher ferida na perna deverá sobreviver.

O suspeito fugiu do centro comercial a pé após o tiroteio, informou a polícia no sábado, e Balken descreveu-o como um homem negro que usava calças pretas, um capuz e uma máscara preta.

O incidente ocorreu no centro comercial de Paddock apenas dois dias antes do Natal, num dia que os analistas esperam que seja o segundo a seguir à Sexta-Feira Negra, graças aos consumidores que fazem as suas compras de última hora - sublinhando ainda mais a dimensão da violência armada na América, que se infiltra em quase todos os locais da vida quotidiana.

De facto, até à manhã de domingo, mais de 42 000 pessoas morreram vítimas de armas de fogo em 2023, de acordo com o Gun Violence Archive. Mais de 18.400 delas resultaram de um homicídio.

No início do domingo, a polícia divulgou várias imagens de uma "pessoa de interesse" no caso, perguntando ao público se poderia identificar o indivíduo, que foi mostrado vestindo roupas escuras, tênis brancos e um chapéu vermelho.

Balken reconheceu que havia "muita gente dentro do centro comercial" na altura do tiroteio, "o que significa que há muitas testemunhas que podem ajudar-nos a resolver este caso".

A polícia recebeu inicialmente uma chamada por volta das 15h40 sobre vários tiros disparados, disse Balken numa conferência de imprensa no sábado. A polícia respondeu com uma forte presença depois de essa chamada inicial ter descrito o incidente como um cenário de "atirador ativo".

"Os agentes entraram imediatamente no centro comercial e acabaram por descobrir que não se tratava de uma situação de atirador ativo", disse Balken.

A polícia encontrou as vítimas e recuperou a arma que acredita ter sido usada no tiroteio, disse Balken.

Syriah Williams estava a fazer compras com a mãe no centro comercial quando o tiroteio aconteceu, disse a jovem de 18 anos à CNN.

"Ouvimos um tiro, depois uma pausa, depois 3 outros tiros e o caos instalou-se", disse ela numa mensagem, acrescentando que os funcionários do centro comercial abriram a área de armazenamento das traseiras e deram instruções a todos para fugirem.

O centro comercial permaneceu encerrado durante a noite de sábado, informou o Departamento de Polícia de Ocala no Facebook, embora o parque de estacionamento tenha sido reaberto para que as pessoas pudessem ir buscar os seus veículos.

