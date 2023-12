A polícia do Texas pede ao público que identifique as pessoas que aparecem num vídeo perto do local onde uma adolescente grávida e o seu namorado foram encontrados mortos

Savannah Soto, 18 anos, e Matthew Guerra, 22 anos, foram dados como desaparecidos no sábado passado e, na terça-feira, dois corpos que correspondem às suas descrições foram encontrados num carro estacionado perto de um complexo de apartamentos em San Antonio, segundo a polícia. Os corpos estavam lá há "alguns dias", disse a polícia.

O médico legista identificou a vítima masculina como Guerra, dizendo que ele morreu de um ferimento de bala de contacto na cabeça, segundo a polícia. A vítima grávida, que também foi baleada fatalmente, não foi identificada oficialmente, mas o chefe de polícia de San Antonio, William McManus, disse na quinta-feira que eles estavam confiantes de que o corpo pertencia a Soto.

Soto estava grávida e já tinha passado a data do parto quando faltou a uma consulta médica essencial e a sua família comunicou o seu desaparecimento, de acordo com o Departamento de Polícia de Leon Valley.

A polícia está a investigar as mortes como um caso de homicídio qualificado, disse ele.

Na quinta-feira, a polícia divulgou um vídeo de vigilância de dois indivíduos a conduzir dois carros diferentes e pediu ajuda ao público para os identificar.

O vídeo mostra uma carrinha de cor escura a abrandar até parar num parque de estacionamento, e um Kia Optima prateado a parar do outro lado. Uma pessoa sai então da carrinha, dirige-se ao Kia e interage com o condutor antes de regressar à carrinha, segundo o vídeo.

O Optima era o carro das vítimas e é o mesmo veículo em que Soto e Guerra foram encontrados. O vídeo foi gravado alguns dias antes da descoberta dos corpos, disse McManus.

É difícil ver no vídeo o que as pessoas estão a fazer. McManus disse que a polícia acredita que o homem no camião estava a fazer "algo para limpar a lateral do carro", embora não possa ter a certeza.

"Esperamos que alguém seja capaz de identificar os indivíduos que são vistos neste vídeo", disse o chefe.

Fonte: edition.cnn.com