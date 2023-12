A polícia diz que o funcionário eleitoral do Maine que retirou Trump das eleições primárias foi alvo de um incidente com um golpe

A polícia diz que nenhum residente se encontrava na casa de Manchester quando o incidente ocorreu, por volta das 20h25. Os agentes da Polícia Estadual do Maine "efectuaram uma verificação exterior da residência e uma varredura interior" da casa de Bellows, a pedido desta, mas não localizaram nada de suspeito, de acordo com um comunicado divulgado no sábado.

Swatting é uma chamada falsa feita às autoridades com o objetivo de as atrair para um local - normalmente uma casa - onde são levadas a crer que foi cometido um crime ou que este está em curso. Isto resulta numa resposta enérgica da polícia local ou das equipas SWAT, que não têm forma de saber que a chamada é falsa.

Na quinta-feira, Bellows, uma democrata, retirou Trump das eleições primárias de 2024 no Maine, numa decisão baseada na "proibição de insurreição" da 14ª Emenda. Bellows suspendeu a sua decisão até que o Tribunal Superior do Maine emita uma decisão. A lei estadual estabelece prazos para que esse tribunal e, se a decisão for objeto de recurso, para que o Supremo Tribunal do Estado actue até ao final de janeiro.

Bellows disse à CNN na sexta-feira que o seu gabinete recebeu ameaças desde a sua decisão.

"Recebemos comunicações ameaçadoras", disse ela a Kaitlan Collins, da CNN, no programa "The Situation Room".

"Preocupo-me certamente com a segurança das pessoas que amo, das pessoas que me rodeiam e das pessoas encarregadas de me proteger e de trabalhar ao meu lado", acrescentou. "Dito isto, somos uma nação de leis, e é isso que é realmente importante. Por isso, tenho-me concentrado a fundo nessa obrigação de defender a Constituição."

Bellows reconheceu a chamada de swatting em um post no Facebook, dizendo que ela e seu marido, Brandon, estão seguros e não estavam em casa na sexta-feira, quando "as ameaças aumentaram" e seu endereço residencial foi postado online.

A Secretária de Estado considerou inaceitável o ataque à sua casa e as "comunicações ameaçadoras ininterruptas" que os seus colegas têm recebido desde sexta-feira.

"O objetivo é assustar não só a mim, mas também aos outros para que se calem, para enviar uma mensagem", escreveu.

A Polícia do Estado do Maine está a investigar o incidente de swatting em casa de Bellows, em conjunto com outras entidades policiais.

A decisão de Bellows fez do Maine o segundo estado a desqualificar Trump para o cargo, depois de o Supremo Tribunal do Colorado, no início deste mês, ter proferido a sua própria decisão que o retirou da votação. Outros desafios ainda estão pendentes, inclusive no Oregon, à medida que o ciclo primário de 2024 se aproxima.

Marshall Cohen, da CNN, contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com