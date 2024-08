- A polícia dispersou um protesto anti-Israel no centro de transporte principal

Aproximadamente 100 indivíduos manifestaram protestos anti-Israel em um evento não autorizado dentro da estação central de trem de Berlim. Em uma quarta-feira à noite, cerca de 175 oficiais de lei interviram e dispersaram a assembleia. De acordo com as autoridades, essa informação vem de suas fileiras.

Setenta e nove indivíduos foram escoltados fisicamente para fora do saguão da estação, com alguns encontrando resistência. Simultaneamente, a lei iniciou 72 investigações criminais, com foco no uso indevido de emblemas ilegais e extremistas, além de infrações contra regulamentos de direitos de assembleia.

Ao mesmo tempo, uma assembleia pró-Israel, composta por seis participantes, concluiu com sucesso um processo de registro na Europaplatz. O encontro terminou harmoniosamente por volta das 21h sem incidentes.



