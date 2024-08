- A polícia descobre inúmeras plantas de cannabis no quintal.

Em uma nurseraria localizada na área de Fürth, supostamente, havia cerca de 400 plantas de cannabis maduras e aproximadamente 2.000 mudas sendo cultivadas. Agora, uma mulher de 49 anos enfrenta a suspeita de envolvimento no tráfico comercial de cannabis, segundo o relatório da polícia. Esta informação foi levada ao conhecimento das autoridades através de uma denúncia anônima sobre a presença de várias plantas de cannabis em uma floricultura algumas semanas antes.

Após a denúncia, o tribunal local de Fürth emitiu um mandado de busca para as instalações envolvidas. Em uma quarta-feira, as autoridades apreenderam as plantas e ordenaram um teste de potência. Atualmente, eles estão examinando se outras pessoas estavam envolvidas nessa atividade.

