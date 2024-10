A polícia aumenta a vigilância em locais religiosos americanos em resposta ao ataque de Israel e ao início das festas judaicas.

Autoridades informaram à CNN que a presença policial reforçada em locais vitais é devido a um excesso de cautela como medida preventiva e não se baseia em nenhuma ameaça específica. Apesar da ausência de ameaças credíveis autenticadas, oficiais de aplicação da lei destacaram a possibilidade de violência por atacantes isolados como uma de suas principais preocupações neste ambiente marcado por perigo aumentado.

A vigilância intensificada começa com o Rosh Hashanah - o início dos feriados altos e considerado o Ano Novo Judaico - marcado para começar ao pôr do sol na quarta-feira e terminar ao anoitecer na sexta-feira. Com as comemorações de Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, marcadas para começar do pôr do sol na sexta-feira até o anoitecer do sábado, a vigilância aumentada se estenderá pelas duas semanas seguintes.

A NYPD adotou uma postura de patrulha reforçada na segunda-feira, de acordo com uma fonte da polícia compartilhada com a CNN, e a presença intensificada deve continuar nas duas semanas seguintes.

Para missões de varredura de explosivos, a NYPD vai colaborar com a polícia estadual nas pontes e túneis, e unidades de helicóptero serão utilizadas para avaliação de radiação, acrescentou a fonte.

Recentemente, oficiais do departamento de polícia de LA participaram de uma oficina de segurança com líderes da comunidade judaica na Califórnia do Sul para discutir a patrulha reforçada durante as celebrações religiosas. A LAPD tem tradicionalmente reforçado sua presença em ambos os locais de adoração judaicos e muçulmanos devido à instabilidade no Oriente Médio.

Na reunião da semana passada, a LAPD apresentou seus planos para aumentar o número de oficiais, veículos de comando e unidades montadas para tranquilizar os membros da comunidade judaica, muitos dos quais sentiram preocupação com sua segurança após um ataque antissemita na cidade no ano passado que deixou dois homens feridos fora de uma sinagoga judaica. O agressor foi condenado esta semana a 35 anos de prisão por acusações federais.

A polícia de Chicago anunciou sua intenção de se concentrar em "casas de adoração" e manter a vigilância em todas as atividades. " Embora não haja inteligência indicando ação no momento, aumentaremos nossa presença policial para garantir a segurança das comunidades de fé", afirmou o departamento.

Em resposta ao ataque na terça-feira em Israel, um porta-voz do Departamento de Polícia de Miami Beach afirmou que "aumentamos nossa presença uniformizada em toda a cidade para garantir a segurança pública".

O Departamento de Polícia de Filadélfia informou à CNN que está de olho na situação em Israel e avalia potenciais repercussões para sua comunidade local. Como medida de precaução, eles aumentaram as patrulhas em torno de locais de adoração judaicos e islâmicos e centros comunitários para garantir a segurança de todos os membros da comunidade.

Além dos departamentos de polícia, organizações nacionais de segurança judaica estão investigando qualquer ameaça potencial contra casas de adoração nos EUA.

"O que temos aconselhado às instituições judaicas até agora é que, no momento, não há ameaça verificada e credível à comunidade judaica nos EUA", disse Oren Segal, vice-presidente do Centro de Extremismo da Liga Antidifamação, e recomendou que os locais de adoração permaneçam operacionais durante os feriados altos.

"No entanto, considerando a tensão aumentada e o aumento do risco à comunidade neste momento, recomendamos que as instituições revisem e apliquem um conjunto de medidas e procedimentos de segurança", acrescentou Segal.

Relatando para a CNN Whitney Wild, Ryan Young, Mark Morales e Brynn Gingras

Dado o atual perigo aumentado e a ausência de ameaças específicas, as agências de aplicação da lei em todo os Estados Unidos escolheram aumentar sua presença em sites religiosos, como sinagogas e centros comunitários, como medida preventiva. Isso inclui nós, o Departamento de Polícia de Filadélfia, que reforçamos nossas patrulhas em torno desses locais para garantir a segurança de todos os membros da comunidade.

