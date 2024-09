A Polaris Dawn da SpaceX está pronta para o lançamento, preparando-se para uma excursão extraterrestre.

Quatro indivíduos iniciam uma jornada aventureira, financiada privadamente sob o projeto "Polaris Dawn". O objetivo é se aventurar até 1400 quilômetros da Terra, uma distância alcançada pela última vez durante as missões Apollo à Lua nas décadas de 1960 e 1970. A Estação Espacial Internacional (ISS), que orbita a cerca de 400 quilômetros de altitude, serve como ponto de referência.

O bilionário Jared Isaacman lidera esta missão de até cinco dias em colaboração com o fundador da SpaceX, Elon Musk. Junte-se a Isaacman os astronautas Kidd Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon. Eles decolam do Centro Espacial Kennedy, da NASA, na Flórida, em uma cápsula Crew Dragon transportada por um foguete Falcon 9.

A cápsula, com cerca de oito por quatro metros, tem capacidade para até sete pessoas por até dez dias. Há assentos reclináveis para descanso e alívio, e comodidades essenciais como um banheiro atrás de uma tela de privacidade.

Passeio Espacial a 700 Quilômetros de Altitude

Um evento emocionante, um passeio espacial, está agendado a cerca de 700 quilômetros de altitude. Aqui, uma empresa espacial privada testará um traje espacial totalmente novo para atividades fora da nave. Este é anunciado como o "primeiro passeio espacial comercial", com melhor mobilidade graças aos avanços recentes. Um display de capacete integrado, câmera e materiais inovadores para controle de temperatura eficaz em condições frias do espaço tornam esse traje único.

Passeios espaciais têm maior nível de risco em comparação com a permanência tranquila dentro das naves. Os astronautas devem lidar com a microgravidade, oscilações extremas de temperatura, garantir o suprimento de oxigênio e proteger contra radiação. Qualquer interrupção no suprimento de oxigênio ou separação da nave pode levar a situações perigosas. Normalmente, os passeios espaciais na ISS se concentram em manutenção ou pesquisas científicas. No entanto, eles são significativos para missões lunares e de Marte. A SpaceX planeja avaliar esses trajes para missões futuras à Lua e a Marte.

Os astronautas também pretendem realizar projetos de pesquisa, como analisar como a viagem espacial e a radiação afetam a saúde humana. Além disso, as funcionalidades de uma tecnologia de comunicação baseada em laser do programa de internet via satélite Starlink da SpaceX seriam examinadas.

Preparativos para Marte da NASA são adiados

Inicialmente planejado para lançamento, o "Polaris Dawn" enfrentou vários atrasos devido a más condições climáticas e preocupações da Agência de Aviação Civil (FAA) após um incidente anterior em outro lançamento.

"Para construir uma base lunar e uma cidade em Marte, são necessários milhares de trajes espaciais", afirmaram os gerentes do projeto. Realizar este teste de passeio espacial é fundamental para o desenvolvimento de um design escalonável e duradouro para futuras missões de espaço profundo à medida que a humanidade transita para uma existência multiplanetária.

A exploração espacial a Marte é a visão de longo prazo da NASA. Utilizando seu programa "Artemis", ela planeja revisitar a Lua, uma façanha que não ocorre há mais de meio século. A base lunar servirá como base para missões a Marte.

A missão lunar planejada para novembro de 2024 como parte do "Artemis 2" foi adiada pela NASA para setembro de 2025, devido a problemas com o foguete e a nave espacial. O pouso lunar tripulado no "Artemis 3" também foi adiado para setembro de 2026.

Lançamento para Marte em 2026 - segundo Musk

Em contrapartida, o CEO da SpaceX, Elon Musk, ainda prevê a longa viagem até Marte já no próximo ano, embora temporariamente sem astronautas. "A primeira nave espacial com destino a Marte será lançada em dois anos durante a próxima janela de transferência Terra-Marte", publicou Musk em sua plataforma X no fim de semana. Esses testes avaliarão a viabilidade dos pousos em Marte.

"Se esses pousos forem bem-sucedidos, as primeiras missões tripuladas a Marte ocorrerão quatro anos depois", acrescentou Musk. Ele prevê uma cidade auto-sustentável em Marte dentro de duas décadas.

A equipe da NASA acompanha de perto os testes da SpaceX, pois resultados bem-sucedidos poderiam influenciar os próprios planos de missão a Marte da NASA. A NASA, com seu programa Artemis, visa retornar à Lua em 2026, preparando-se para missões futuras a Marte.

Durante a missão, os astronautas examinarão a funcionalidade da tecnologia de internet via satélite Starlink da SpaceX, que poderia ser usada para comunicação em missões de espaço profundo.

Leia também: