A pizza sempre é deliciosa.

Muitos têm uma paixão, e a de Sven Teichmann não é por carros rápidos, apesar de ser um profissional de mecatrônica automotiva. Sua paixão reside em pizzas rápidas. Com suas estratégias inteligentes e receitas variadas, ele encanta uma base de fãs em constante crescimento.

Como você satisfaz sua vontade de pizza? perhaps em seu restaurante italiano favorito. Ou perhaps ao pegar pizzas congeladas na geladeira do supermercado. Deixemos de lado os serviços de entrega. E quanto a fazer sua própria pizza caseira? Muitos desistem disso, achando que é muito trabalho; com frequência, massa pronta é usada em casa. Mas e se você quiser se superar com uma pizza caseira extraordinária, crocante e quente? Não seria sábio colocar-se nas mãos do mestre da pizza caseira, Sven Teichmann? Esse é o homem por trás do "Teichner's Pizza Palace", seguido por quase meio milhão de fãs de pizza no Instagram.

Há pouco tempo, Teichmann começou a compartilhar suas pizzas e massas nas redes sociais - hoje, ele é o criador de conteúdo de pizza mais influente. Para isso, o engenheiro de mecatrônica treinado deixou seu emprego para transformar sua paixão por pizza em uma fonte de renda. Para aqueles que procuram inspiração e receitas em um livro, Teichmann oferece suas melhores receitas, instruções precisas, técnicas variadas e muitos segredos em seu primeiro livro de culinária. "Pizza Obsession / Como Assar a Melhor Pizza da Sua Vida em Casa", publicado pela Becker Joest Volk Verlag, é uma homenagem à pizza perfeita. "Neste livro, eu lhe levo em uma viagem culinária onde cada capítulo é outra carta de amor à pizza. Desde maravilhas clássicas italianas até criativas reviravoltas modernas: descubra comigo as infinitas facetas de um dos pratos mais amados do mundo!" Quem pode resistir a esse convite?

Mestre da Pizza para Iniciantes

Não precisa convencer ninguém sobre a pizza; é um prato amado servido em todo lugar para jovens e velhos. Embora as melhores pizzas ainda sejam encontradas na Itália, principalmente em Nápoles, sua terra natal, Sven Teichmann revela segredos dos mestres da pizza para enfrentá-los em casa. Ele atende pizza-lovers de todos os níveis de habilidade, desde o iniciante equipado com um fogão de cozinha padrão até o semi-profissional experiente com um forno de pizza. Os novatos são bem cuidados aqui, já que o autor explica os detalhes menores com clareza. Ele também fornece demonstrações visuais de suas habilidades, com ótimas fotos passo a passo ilustrando cada passo de trabalho e técnica. "Fazer a massa agora é meu passatempo favorito", compartilha o alemão chef de pizza. Fazer massa de pão, porque é isso que pizza massa é, é de alguma forma terapêutico, calmante e divertido de testemunhar enquanto a massa se desenvolve e revela todo o seu poder. Alguns, a pedido da comunidade de pizza, procuram usos alternativos para excelente massa; Teichmann inclui receitas para ciabatta, focaccia, pães planos e subs em resposta.

O livro é dividido em três seções principais: massa de pizza, molhos e receitas de pizza. Ele cobre a gama completa de pizza, desde a clássica até as interpretações modernas. Além das pizzas principalmente saborosas como a autêntica italiana "Pizza Marinara", as variações doces como a pizza de sobremesa "Sweet Blossom" não são esquecidas. Os populares Piccolinis congelados são chamados de "Teichnerinis" aqui e são garantidos para ser um sucesso em festas.

Da Margherita ao Pizza Bolso

A variedade de 18 variações de massa sozinhas reflete as possibilidades de pizza caseira. E desde que a pizza não está completa sem um bom molho, as receitas de molho são incluídas - desde molho de tomate até pesto até creme de ricota. Entre as 28 receitas de pizza, todo paladar insaciável deve encontrar seu favorito. Comedores conservadores encontrarão conforto entre Margherita e Marinara, enquanto os ousados ​​devotos podem vaguear entre uma Fugazzeta argentina e uma Pizza portafoglio. A "Pizza Bolso" é assim chamada porque é dobrada para torná-la mais conveniente de comer. Mas cuidado: "Eu ainda me lembro exatamente como queimei meu paladar com a primeira mordida em Nápoles", alerta Teichmann sobre esse favorito de rua napolitano. No entanto, antes de mergulhar em massas e toppings, a teoria é essencial! Sem adquirir o conhecimento necessário, uma pizza caseira bem-sucedida é improvável.

Em "Fundamentos da Pizza", você aprenderá tudo o que é necessário sobre os diferentes tipos de farinha e valor W, agentes de levedura e sourdough, amassar à mão ou com uma máquina, esticar, dobrar, enrolar, moldar, tempos e temperaturas de prova, forno de pizza e fornos caseiros, truques de panela e pedras de pizza... E o que são fermentação em massa e fermentação a frio? Não se preocupe, você não está sozinho. Em um resumo conciso em apenas duas páginas, Sven Teichmann resume tudo em seus 10 passos principais.

O nível de desafio da confecção de pizza depende principalmente da qualidade da massa. A variedade de massas de Teichmann oferece uma gama de níveis de dificuldade, desde fácil até complicado. Por exemplo, a massa de 48 horas é uma receita fácil de criar uma pizza napolitana autêntica em casa. A massa de 24 horas é uma ótima opção para espaços com pouco espaço na geladeira, já que pode ser deixada para crescer à temperatura ambiente. Por outro lado, a massa do mesmo dia é perfeita para quem está com pressa; basta colocá-la pela manhã e desfrutá-la à noite. Geralmente, a maioria das massas leva dois dias para ser criada, com o tempo de trabalho ativo sendo menos de uma hora - tempo suficiente para relaxar no meio! Uma massa misturada com Biga é difícil de manusear. Biga é uma etapa pré-massa italiana feita de farinha, água e fermento. Teichmann é um fã de Biga, apreciando seu sabor ligeiramente nozado.

Este livro não é apenas uma coleção de receitas, mas uma homenagem festiva à comunidade e ao prazer que a pizza traz para nossas vidas. A cada mordida, você prova mais do que molho de tomate e queijo; você revive momentos compartilhados, vê sorrisos e experimenta a simples alegria de uma fatia de pizza. Teichmann expressa sua gratidão à comunidade pelo seu livro de estreia, "Paixão por Pizza", e antecipa seu próximo livro, "Paixão por Assar".

Massa de Pizza de 24 Horas

A massa de 24 horas é ideal para espaços pequenos na geladeira, já que pode ser deixada para crescer à temperatura ambiente. Você precisará de 0,5g de fermento fresco para 500g de farinha, do tamanho de uma ervilha.

Tempo de preparo: 30-35 minutos, com um período de descanso de aproximadamente 24 horas

Cronograma:

Dia 1

Autólise da massa: Prepare por volta das 5:30 PM, 5 minutos

Massa principal: Misture e amasse por volta das 6:05 PM, 15-20 minutos

Esticar e dobrar, 5 minutos

Dia 2

Divisão: Por volta do meio-dia e meia, divida, redonde, estique, 5 minutos

Por volta das 6:30 PM, processe as bolinhas de massa

Preparação:

Dia 1 - Autólise da Massa, Massa Principal: Fermentação Fria

Para a autólise da massa, coloque a farinha em uma tigela grande, acrescente a água e misture grosseiramente com uma colher até que o líquido seja completamente absorvido. Cubra com uma toalha de cozinha e deixe descansar por 30 minutos. Para a massa principal, dissolva o fermento fresco (ou fermento instantâneo) na água, acrescente-o à massa de autólise e misture bem manualmente. Transfira a massa para a bancada, acrescente o sal e amasse vigorosamente com as mãos por 10-15 minutos até que a massa fique lisa e elástica. (Alternativamente, amasse em uma batedeira em velocidade média por cerca de 5 minutos, depois em alta velocidade por 5-10 minutos.) Estique e dobre a massa, vire-a 90 graus e repita o processo duas vezes. Dê tensão à bolinha de massa esticando-a 5-6 vezes. Coloque-a na caixa de massa de pizza, feche-a e deixe-a fermentar à temperatura ambiente por cerca de 18 horas (ou 16-18 horas) durante a noite.

Dia 2 - Fermentação em Massa

Vire a massa para a bancada e divida-a em 3 partes iguais (cada uma com cerca de 280g). Redonde uma parte da massa e vire-a para que a costura fique embaixo. Em seguida, estique-a 5-6 vezes para criar uma bolinha de massa lisa. Repita com as outras duas partes. Coloque as bolinhas de massa na caixa de massa de pizza com algum espaço entre elas, feche-a e deixe-as fermentar à temperatura ambiente por 6 horas (ou 5-6 horas). Agora elas estão perfeitamente fermentadas e prontas para processamento.

Dica: Certifique-se de redondear e esticar as bolinhas de massa para lhes dar tensão, o que ajuda a conter os gases durante a fermentação em massa, impedindo que eles escapem. Também certifique-se de que a massa esteja coberta enquanto fermenta para evitar que uma crosta seca se forme na superfície. Se não tiver uma caixa de massa de pizza, use um pote de comida untado com azeite, já que geralmente é menor e a massa pode grudar nas laterais. Também pode usar uma grande forma para assar, desde que esteja bem coberta. Se planeja assar sua pizza no forno depois, lembre-se de adicionar apenas 20g de água e 10g de azeite à massa principal (veja página 37).

Fugazzeta

"A Fugazzeta argentina é uma deliciosa variante de pizza que combina cebolas finamente fatiadas com queijo e às vezes presunto suculento, atraindo fãs de pizzas substanciais."

Tempo de preparo: 40-45 minutos, com um período de descanso de 1 hora e 15 minutos e aproximadamente 22 minutos de tempo de forno

Em uma tigela grande, misture farinha, água, fermento (ou fermento instantâneo) e sal com uma colher. Transfira essa mistura para uma bancada e amasse com as mãos por 10-15 minutos, ou até que fique lisa e elástica (se preferir, use uma batedeira em velocidade média por cerca de 5 minutos, depois aumente para alta velocidade por 5-10 minutos). Depois de pronto, transfira a mistura para uma tigela, cubra-a com um pano e deixe-a crescer por 1 hora. Divida a massa ao meio e dê-lhe formato de bolinhas. Estique essas bolinhas 4-5 vezes cada uma para criar bolinhas tensas. Deixe-as descansar por 15 minutos antes de continuar. Aqueça o forno a 230°C (com calor de cima e de baixo). Unte uma forma para assar com azeite. Para a cobertura, corte o queijo mussarela em cubos de 1 cm. Rale o queijo parmesão e edam. Fatie as cebolas finamente. Peneire farinha na bancada e estenda cada bolinha de massa com um rolo, fazendo-as ligeiramente maiores do que a forma para assar. Coloque um disco na forma preparada, acrescente a mussarela, o parmesão e o edam em cima. Acrescente outro disco de massa, pressione as bordas juntas e fur

Divirta-se na sua aventura de fazer pizza! - Heidi Driesner

Ao preparar sua pizza caseira, você pode encontrar desafiador manusear a massa Biga devido ao seu sabor e textura nozes. Para aqueles não familiarizados com esta fase pré-massa, Teichmann fornece uma explicação direta no livro "Fundamentos da Pizza".

Para garantir que sua pizza esteja tão crocante e quente quanto as do "Palácio da Pizza Teichner", você pode querer mordê-la imediatamente após ela sair do forno. Isso porque quanto mais você esperar, mais macia fica a crosta, afetando sua textura e sabor geral.

