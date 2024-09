- A Pirmasens ainda não acolheu nenhum refugiado da guerra da Ucrânia.

Pirmasens não precisa acolher mais refugiados de guerra da Ucrânia no momento. O Ministério da Integração da Renânia-Palatinado revelou que a cidade já acolheu cerca de 40% mais indivíduos da Ucrânia do que sua população pode teoricamente abrigar. Ao ultrapassar esse limite, o ministério emitiu uma diretiva permitindo que Pirmasens recuse mais refugiados ucranianos, sem a necessidade de um processo de aplicação específico. No entanto, o pedido da cidade para um ban geral de solicitantes de asilo e refugiados está atualmente sob consideração.

