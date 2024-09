A pesquisa sugere uma vitória iminente para os caminhões elétricos.

Um relatório de pesquisa indica uma mudança substancial no setor de transporte. Nos próximos 15 anos, caminhões elétricos poderiam substituir virtualmente os a diesel na maioria das situações. No entanto, uma condição essencial deve ser cumprida.

As estradas alemãs poderiam ver caminhões elétricos se tornarem a norma em um curto período de tempo, segundo um estudo da empresa de auditoria PwC. Esse estudo, realizado para a exibição IAA Transportation em Hannover, sugere que mais de 20% dos caminhões e ônibus no mundo todo serão elétricos a bateria até 2030. Esse número poderia chegar a 90% até 2040. Os especialistas estimam as vendas globais de caminhões elétricos em 600.000 em 2030, aumentando para 2,7 milhões por ano até 2040.

Joern Neuhausen, diretor de eletromobilidade na Strategy& Alemanha, compartilha que o setor de transporte está testemunhando uma transição pronunciada para caminhões elétricos. Plataformas emergentes para veículos comerciais elétricos estão abrindo caminho para um uso mais amplo em diversas aplicações. Segundo Neuhausen, o "ponto de viragem" dos caminhões elétricos será alcançado em 2030, após o qual a mudança do setor acelerará significativamente. O principal motivador será a regulamentação com o objetivo de reduzir as emissões de CO2 dos caminhões, que se tornarão consideravelmente mais rigorosas em todas as regiões principais a partir de 2030.

Alcance aprimorado e carregamento mais rápido

O estudo sugere que a distância que os caminhões elétricos podem cobrir aumentará em 50% até o final da década, passando de 600 quilômetros para 900 quilômetros. O tempo de carregamento triplicará, mesmo com a redução do custo dos sistemas de potência elétrica em 10%. Isso poderia tornar os caminhões e ônibus elétricos financeiramente viáveis para transportes de longa distância e agendados, e até mais econômicos do que os veículos a diesel no custo total.

No entanto, é essencial expandir a infraestrutura de carregamento para tornar isso possível. Investimentos substanciais serão necessários nos próximos anos, com ambos os órgãos públicos e a indústria de logística contribuindo com a criação de mais pontos de carregamento em seus depósitos. Na Europa, a estimativa é de que seja necessário um investimento público de 6,1 bilhões de euros até 2035 para 720 parques de carregamento e uma infraestrutura de carregamento abrangente. Além disso, as empresas terão que investir cerca de 28,6 bilhões de euros em aproximadamente 28.500 pontos de carregamento privados.

