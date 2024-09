- A pesquisa indica que estas comidas podem ser escassas num futuro próximo.

Alguns produtos em supermercados podem perder sua importância nos próximos anos, sugere um estudo da GfK, uma organização de pesquisa de mercado controlada pela YouGov. O estudo aponta para a mudança nas hábitos alimentares e a diminuição da população dos 'Baby Boomers' nascidos antes de 1952 como catalisadores dessa mudança.

Por exemplo, gorduras animais como banha, que têm uma grande apelação entre os idosos, são pouco compradas pela população mais jovem. Os 'Baby Boomers' (com idade entre 57 e 71 anos) e a 'Geração de Reconstrução' (nascidos antes de 1952) representam mais de 77% das vendas de banha, enquanto os Millennials (com idade entre 27 e 41 anos) e a Geração Z (com idade entre 12 e 26 anos) contribuem com apenas 6%. De acordo com o especialista em varejo Robert Kecskes, que autorizou o estudo, a importância da banha deve diminuir devido à tendência crescente de dietas vegetarianas e uma base de consumidores envelhecida.

Em 2024, a 'Geração de Reconstrução' representava 14% das vendas de produtos essenciais diários. Enquanto isso, os Millennials e a Geração Z juntos representavam 29%, mostrando uma preferência por alternativas à base de plantas para produtos como leite, iogurte e sobremesas. Aqueles com menos de 42 anos representam quase metade dessas vendas, enquanto os Baby Boomers contribuem com apenas 6%.

Produtos como leite condensado, creme para café e filtros de café também podem enfrentar obstáculos. A 'Geração de Reconstrução' e os Baby Boomers representam dois terços de suas vendas, enquanto os Millennials e a Geração Z contribuem com pouco mais de 10%. O estudo também revelou que os lares mais jovens são menos propensos a usar café coado. Da mesma forma, as vendas de chucrute e conservas de repolho vermelho são principalmente impulsionadas por gerações mais velhas, com apenas cerca de 15% das vendas vindo de Millennials e Geração Z.

Kecskes expressou preocupação de que esses alimentos possam se transformar em "relíquias culinárias da era dos nossos avós", à medida que a parcela da 'Geração de Reconstrução' diminui. Isso pode aumentar a pressão sobre algumas categorias e marcas de produtos nos próximos anos.

No futuro, o comércio varejista de leite condensado, creme para café e filtros de café pode enfrentar desafios, já que a 'Geração de Reconstrução' e os Baby Boomers representam a maioria de suas vendas, enquanto os Millennials e a Geração Z contribuem menos. O estudo prevê que o comércio varejista de alternativas à base de plantas para produtos como leite, iogurte e sobremesas aumentará, já que os Millennials e a Geração Z representam quase metade de suas vendas.

