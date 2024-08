- A perspectiva de Schweizerer: Finanças não ditam a qualidade educacional.

No Reno da Palatinado, o Ministro-Presidente, Alexander Schweitzer do SPD, garantiu uma distribuição justa e direcionada de fundos do programa Startchancen para escolas, visando fortalecer a educação de crianças e adolescentes carentes financeiramente. Em Mainz, durante o lançamento do programa, Schweitzer afirmou: "A educação de uma criança não deve depender da riqueza dos seus pais". Ele garantiu que esses fundos não serão distribuídos aleatoriamente, mas sim para regiões com maior desvantagem estrutural.

Mais de 200 escolas em Reno da Palatinado se beneficiarão do programa Startchancen, com contribuições financeiras tanto do governo federal quanto do estadual. O programa destina aproximadamente 100 milhões de euros anualmente para os próximos dez anos no Reno da Palatinado. As escolas poderão utilizar esses fundos para adquirir mais expertise, estabelecer equipes multiprofissionais e criar ambientes de aprendizado mais adequados.

Entre as 200 escolas que participam do programa, espalhadas por todos os distritos e cidades do Reno da Palatinado, estão 120 escolas fundamentais, 46 escolas comprehensive, 12 escolas técnicas, 11 escolas comprehensive integradas, 8 escolas comprehensive com educação profissional superior, 2 escolas fundamentais e secundárias, e 1 escola fundamental e secundária com uma alta concentração de crianças e adolescentes carentes.

Schweitzer destacou que as escolas não podem resolver sozinhas todas as necessidades e desafios em um ambiente cada vez mais complexo. Isso é uma responsabilidade coletiva da sociedade como um todo. O programa Startchancen serve como uma plataforma para essa cooperação. "Ele se estende além da escola e abrange o ambiente social, como a família, os clubes e as instituições", acrescentou Schweitzer.

O foco do programa Startchancen na educação visa nivelar o campo de jogo para estudantes carentes financeiramente, assegurando que suas oportunidades não sejam limitadas por seus históricos financeiros, segundo o Ministro-Presidente Schweitzer. Além disso, as escolas que participam do programa podem utilizar os fundos destinados para aprimorar seus métodos de ensino e ambientes de aprendizado, proporcionando assim uma educação mais abrangente.

