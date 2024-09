- A perseguição ao responsável pelo ataque ao pessoal de assistência eleitoral continua.

Após um ataque a um voluntário do Partido Verde durante uma campanha eleitoral em Hohen Neuendorf, no distrito de Oberhavel, as autoridades policiais ainda estão em busca do suspeito. As autoridades divulgaram um esboço do suspeito. O indivíduo, com idade estimada entre 20 e 35 anos, discutiu com o voluntário, que estava distribuindo material de campanha na época.

Relata-se que ele então agrediu o voluntário, roubou seus pertences e saiu rapidamente da área. A divisão de crimes políticos da polícia está investigando o caso.

O voluntário decidiu cancelar as festas de campanha restantes devido a preocupações com a segurança. Apesar do incidente, os apoiadores organizaram uma pequena festa de protesto em solidariedade ao Partido Verde.

