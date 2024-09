"A performance aérea de Lipowitz impressiona como escolha preferida de Roglic na Vuelta"

Estrela do ciclismo Primoz Roglic fica impressionado com o talento do prospecto alemão Florian Lipowitz durante a Vuelta a España. "Ele está voando", expressou Roglic durante o segundo dia de descanso da corrida. "Ser seu companheiro de equipe pela primeira vez é um prazer. Ele já mostrou performances impressionantes antes, mas agora está usando a camisa branca."

Lipowitz está atualmente em sexto lugar na classificação geral e lidera a classificação de jovens depois de duas semanas da Vuelta. O jovem de 23 anos está a pouco mais de dois minutos do pódio nesta corrida exaustiva. Em sua busca pela camisa branca, Lipowitz, que já foi um biatleta de destaque, fica atrás do candidato espanhol Carlos Rodriguez por apenas sete segundos. Rodriguez já conseguiu fins em décimo lugar no Tour de France duas vezes.

Lipowitz apoia Roglic

No entanto, Lipowitz serve principalmente como apoio para Roglic dentro da equipe Red Bull-Bora-hansgrohe. O ciclista de 34 anos está atualmente em segundo lugar na classificação geral, ficando atrás do líder australiano Ben O'Connor por 1 minuto e 3 segundos. Roglic é visto como o principal candidato para a última semana, que inclui três etapas de montanha e uma prova contra o relógio individual em Madrid. Ele espera garantir sua quarta vitória na Vuelta.

Roglic perdeu a camisa de líder vermelha para O'Connor na sexta etapa. Alguns dias depois, Roglic encontrou algumas dificuldades nas montanhas, que atribuiu a problemas nas costas. "No momento, tudo está funcionando perfeitamente. Estou ansioso pelas próximas etapas", garantiu Roglic. No fim de semana, Roglic conseguiu recuperar algum terreno em relação a O'Connor, mas também recebeu uma penalidade de 20 segundos por ficar na corrente de ar do veículo da equipe por muito tempo.

"Foi uma semana extremamente difícil, um dia exaustivo hoje", admitiu Roglic tarde no domingo. Ele está "satisfeito com esse resultado", apesar de não ter tomado a liderança. O'Connor ficou muito satisfeito com sua defesa bem-sucedida da liderança: "Eu ainda estou na frente, e isso importa. Estou levando isso dia a dia".

Roglic tem a vantagem

O duo vencedor de uma equipe de três fugitivos foi decidido durante a subida final, que foi uma árdua ascensão de 23% durante 18,9 quilômetros, alcançando 1.835 metros acima do nível do mar. O ciclista espanhol Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) abriu caminho três quilômetros antes da linha de chegada, deixando para trás o francês Pavel Sivakov (UAE Emirates) e o russo Alexander Wlassow (Red Bull-Bora-hansgrohe). Wlassow tentou alcançar Castrillo, mas acabou ficando para trás. Castrillo garantiu a primeira vitória espanhola da Vuelta deste ano.

A próxima etapa de montanha desafiadora espera por terça-feira em Lagos de Covadonga. Depois de dois dias mais fáceis, as etapas de montanha em Alto de Moncalvillo e Picón Blanco seguem. O confronto final ocorrerá em Madrid no domingo, onde uma prova contra o relógio de 24,6 quilômetros está agendada. Nessa disciplina, Roglic é esperado para ter uma vantagem significativa sobre O'Connor.

Apesar de servir como apoio para Primoz Roglic, as impressionantes performances de Florian Lipowitz não passaram despercebidas. Ele continua a subir nas classificações, atualmente em sexto lugar na classificação geral e liderando a classificação de jovens. Lipowitz também empresta seu apoio a Roglic durante as atividades da equipe, como ficar na corrente de ar do veículo da equipe durante a corrida.

