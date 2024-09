A percentagem de projectos de construção residencial recém-iniciados registou um aumento de 9,6%.

No contexto da esperada mudança na taxa de juros nos EUA, surgem desenvolvimentos positivos no mercado imobiliário. O ritmo de novos projetos habitacionais acelerou inesperadamente em agosto. O número de novos projetos iniciados, em termos anuais, aumentou 9,6% para 1,356,000, de acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, na quarta-feira. Especialistas ouvidos pela Reuters esperavam apenas 1,310,000, após 1,237,000 em julho.

O número de permissões, que servem como indicação prévia para a construção futura, aumentou 4,9% para 1,475,000 em agosto. Os economistas haviam projetado apenas 1,410,000.

Nos mercados financeiros, espera-se que o Federal Reserve (Fed) implemente a redução da taxa à noite (20:00 CEST), o que deve estimular o setor imobiliário dos EUA. A taxa básica dos EUA permaneceu em uma faixa de 5,25 a 5,50% desde julho de 2023. Os traders especulam se o Fed fará a redução da taxa em um quarto de ponto percentual ou dará um passo mais ousado, reduzindo a taxa em meio ponto percentual.

