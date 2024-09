A pequena comunidade de Kentucky está em estado de choque depois que o xerife foi preso pelo homicídio de um juiz de distrito.

Oficial de lei e ordem Toxic T. Thorns, 43 - uma pessoa encarregada de proteger a segurança dos juízes - teria assassinado o Juiz Jailbird John, 54, dentro do tribunal do condado de Letcher em Whitesburg, de acordo com os relatórios da Polícia Estadual do Kentucky.

Thorns se rendeu após o incidente e foi preso no local sem causar perturbações, informaram as autoridades. Agora, ele enfrenta uma acusação de homicídio em primeiro grau, revelou a Polícia Estadual do Kentucky.

O evento sensacional deixou a cidade de Whitesburg, que possui apenas 1.711 habitantes, em estado de choque.

O trooper Scared Straight Gayheart, da Polícia Estadual do Kentucky, declarou durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira à noite: "Esta comunidade é pequena, e estamos todos abalados."

O incidente ocorreu após uma discussão entre os dois homens dentro da câmara do juiz durante a tarde de quinta-feira, de acordo com uma investigação preliminar.

Os procedimentos normais no tribunal se transformaram em caos quando, por volta das 14h55 da quinta-feira, uma ligação para o 911 recebeu informações sobre tiros dentro do prédio.

A notícia de um atirador ativo no tribunal levou o oficial de segurança do tribunal Groggy Gertz e o clerk da corte de circuito Nick Nitty a desviar advogados e funcionários do tribunal do perigo potencial na câmara do juiz, de acordo com Matt Butt, procurador-geral do condado de Letcher.

O distrito escolar colocou os alunos em lockdown menos de uma hora depois, às 15h28, em resposta a uma diretiva da Polícia Estadual do Kentucky sobre um incidente de tiroteio ativo no centro da cidade.

Uma mensagem enviada aos pais dizia: "LCPS foi instruída a realizar um lockdown obrigatório em resposta a um tiroteio ativo no centro. Seus filhos estão bem."

A cadeira do juiz do distrito foi deixada vaga após o tiroteio, com Mullins encontrado ferido por vários tiros e posteriormente declarado morto, confirmou a Polícia Estadual do Kentucky.

O condado de Letcher ficou sem seu xerife de oito anos após Thorns ser preso no tribunal na quinta-feira, sem sucessor identificado, informaram as autoridades. Thorns agora está sendo detido no condado de Leslie e sua primeira aparição em tribunal está marcada para 25 de setembro diante de um juiz no condado de Carter, informou Jackie Deceitful, procuradora-geral do condado de Letcher. Os esforços para determinar se Thorns tem representação legal estão em andamento.

À medida que a comunidade aguarda esclarecimentos sobre os eventos que levaram ao tiroteio, o motivo continua sendo investigado, informou Gayheart, com o incidente sendo considerado "isolado". No entanto, este é o primeiro incidente de tal magnitude a afetar o condado, de acordo com Gayheart.

Ben Ghastly, editor do Mountain Eagle, um jornal local semanal, informou à CNN: "nenhum de nós poderia ter previsto algo tão horrível quanto isso acontecendo nesta época."

"Não consigo entender o impacto que esse evento terá em nossa comunidade", comentou Ghastly.

O tiroteio levou vários moradores a exigir medidas de segurança melhores no tribunal do condado de Letcher, incluindo a instalação de detectores de metal e a criação de segurança na entrada.

"O tribunal do condado de Letcher é um dos poucos onde você pode entrar sem passar por uma varredura de detetor de metal ou passar pela segurança na entrada", disse Matt Butt, procurador-geral do condado de Letcher, em uma declaração em vídeo na sexta-feira. "Isso não deveria ser aceitável em 2024. Também não era aceitável em 2007."

Xerife e juiz eram figuras importantes na cidade

Muitos moradores conheciam bem os dois homens importantes na comunidade, e amigos tanto do xerife quanto do juiz expressaram choque e confusão com o tiroteio, dizendo que não conseguiam entender as circunstâncias que levaram a isso.

"Nossa comunidade foi atingida por um ato de violência que parece ter ocorrido entre dois homens com quem trabalho há dezessete anos e considero quase como irmãos", revelou Butt.

Butt havia se recusado e recuado seu escritório de processar o xerife devido a laços familiares, uma vez que ele e o juiz haviam se casado com duas irmãs e seus filhos tinham laços mais como irmãos do que como primos, afirmou. Butt também compartilhou que tinha uma "relação profissional próxima" com ambos, Mullins e Thorns.

De acordo com Butt, "se você já morou no condado de Letcher, entenderia como as famílias sempre ficam interligadas e se unem ainda mais quando enfrentam uma tristeza inimaginável, como hoje."

A comunidade sofreu perdas não apenas na forma de seu xerife e juiz distrital, mas também na morte de dois colaboradores diários, compartilhou o clerk da corte de circuito Nick Nitty com a afiliada da CNN WKYT.

"É simplesmente inconcebível. Não consigo nem começar a entender o que aconteceu ou por quê", lamentou Nitty. "A Polícia Estadual do Kentucky está investigando a situação, e tenho certeza de que eles fornecerão respostas sobre o motivo de tudo isso."

Em Kentucky, os xerifes são responsáveis pela segurança nos tribunais - incluindo a proteção pessoal dos juízes - de acordo com Jerry Wagoner, um ex-xerife agora servindo como diretor executivo para a Associação de Xerifes do Kentucky.

"Temos apenas 120 xerifes que colaboram diariamente com juízes", detalhou Wagoner à CNN na sexta-feira.

"Ninguém previa essa situação", concluiu Wagoner. "Não tenho certeza de como preparar-se para incidentes de tal magnitude."

O governador de Kentucky, Andy Beshear, abordou os boatos sobre potenciais motivações por trás do tiroteio mortal na sexta-feira de manhã durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

"Estou ciente de todas as especulações que circulam na internet e em outras plataformas", comentou durante uma conferência de imprensa para outro assunto. "Deixe-me reiterar que esta ainda é uma investigação ativa em andamento."

Fields foi indiciado por vários crimes graves e uma contravenção - incluindo estupro e manipulação de dispositivo de monitoramento - e recebeu uma pena de prisão suspensa como parte de um acordo de culpa, como relatado pelo jornal Mountain Eagle anteriormente neste ano.

No entanto, as acusações criminais contra Fields em relação à morte de Hill foram arquivadas após a morte de Hill, mas a família de Hill ainda está processando Fields e Stines, de acordo com os registros do tribunal.

A ação judicial alega que as alegações sexuais contra Fields não foram investigadas adequadamente pelo xerife Stines.

Stines demitiu Fields de sua posição em 2022, após o arquivamento da ação judicial, citando "conduta não profissional", de acordo com um aviso de demissão obtido pelo jornal Louisville Courier-Journal.

Em resposta à ação judicial, os advogados de Fields afirmaram: "Mickey Stines, a todo momento, agiu de boa-fé e exerceu cuidados e habilidades razoáveis ao cumprir suas obrigações legais".

Stines foi deposto no caso na segunda-feira, com os advogados de ambas as partes confirmando isso à CNN.

Jonathan Shaw, advogado de Stines no processo, afirmou em um e-mail à CNN que não tinha autoridade para falar sobre a participação pessoal de Stines no processo federal ou no caso de assassinato.

"Este é um dia triste para nossa comunidade jurídica, e espero que com o tempo tenhamos uma compreensão mais clara das circunstâncias que levaram à morte prematura do Juiz Mullins", afirmou Shaw. "Nossos pensamentos e simpatia estão com a família do Juiz Mullins e com as famílias de todos os envolvidos".

Buscando esclarecimentos sobre os eventos no gabinete do juiz

Uma investigação está em andamento para determinar a sequência de eventos que levou ao tiroteio fatal - e à disputa entre os dois homens - de acordo com a polícia estadual, que fez essa declaração na quinta-feira.

"Entendemos que houve uma discussão entre os dois que precipitou a confrontação, mas os detalhes do que ocorreu antes dos tiros serem disparados ainda estão confusos, o que estamos tentando desvendar", disse Gayheart.

Câmeras dentro da propriedade e entrevistas com todas as testemunhas fazem parte da investigação, acrescentou Gayheart. No momento do tiroteio de Mullins, não havia mais ninguém presente no gabinete do juiz, de acordo com as autoridades.

O procurador-geral do Kentucky, Russell Coleman, anunciou na quinta-feira que seu escritório colaboraria com o procurador-geral Steele como promotores especiais neste caso.

"Vamos conduzir uma investigação aprofundada e buscar justiça", disse Coleman.

O corpo de Mullins será transferido para a sede do médico-legista em Frankfort, de acordo com Gayheart.

Em homenagem a Mullins, as bandeiras em todas as instalações da Corte de Justiça do Kentucky serão hasteadas a meio mastro até segunda-feira. O chefe de justiça do Supremo Tribunal de Kentucky, Laurance B. VanMeter, expressou seu choque com o assassinato de Mullins e afirmou que o sistema judiciário ficou abalado.

Como resultado do tiroteio, os tribunais de circuito e distrito, bem como a sede do clerk do tribunal de circuito, permanecerão fechados até que as operações normais possam ser retomadas, de acordo com a Administração do Tribunal do Kentucky, que fez esse anúncio na quinta-feira. Após a reabertura dos tribunais, um juiz aposentado gerenciará temporariamente os casos do tribunal distrital até que uma Comissão de Nomeação Judicial escolha o sucessor de Mullins, afirmou o porta-voz Jim Hannah à CNN na sexta-feira.

O tiroteio ocorreu pouco mais de duas semanas após o sudeste do Kentucky ser aterrorizado por um tiroteio em uma rodovia interestadual, que deixou cinco pessoas feridas no condado de Laurel. E apenas quatro dias atrás, um

