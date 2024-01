A pequena aldeia suíça que quer tornar-se um hotel

Mas aqui, no que é o município mais pequeno da Suíça, os cidadãos enfrentam uma dura realidade.

O que antes era uma próspera comunidade agrícola de cerca de 300 pessoas reduziu-se a apenas 12 habitantes, 11 dos quais com mais de 65 anos. Hoje, a única atividade económica da cidade é a osteria local, um restaurante rústico.

Aqui, na parte de língua italiana da Suíça, não muito longe de Lacarno, os edifícios de telhado de ardósia de Corippo, construídos com granito local do Ticino, permaneceram em grande parte intocados durante séculos - mas agora está à beira de se tornar uma cidade fantasma.

Hotel disperso

No entanto, nem tudo está perdido. Uma fundação local, a Fondazione Corippo 1975, apresentou uma nova forma de salvar a aldeia: Corippo vai tornar-se o primeiro "albergo diffuso", ou hotel disperso, do país.

Com base num modelo que já deu provas de sucesso em Itália, cerca de 30 dos 70 edifícios da aldeia - com telhados de ardósia, construídos com granito local do Ticino e com séculos de existência - vão ser convertidos em casas de férias e quartos de hotel.

Segundo Fabio Giacomazzi, arquiteto e presidente da fundação, os visitantes terão "a oportunidade de viver uma experiência muito particular numa aldeia rural genuína que se manteve praticamente inalterada desde 1800".

Para além de absorverem a atmosfera de uma autêntica aldeia do Ticino, os hóspedes poderão também fazer caminhadas pela região, visitar sítios culturais e apreciar a gastronomia local.

Aberto para negócios

"A ideia surgiu nos anos 90", diz Giacomazzi. "A ideia original de trazer de volta habitantes permanentes já não era viável, porque os edifícios são demasiado pequenos e não são diretamente inacessíveis de carro."

E agora, finalmente, as coisas estão a começar a acontecer. A primeira casa de campo, a Casa Arcotti, com dois quartos, abriu aos hóspedes no final de julho de 2018, enquanto a abertura do hotel propriamente dito está prevista para a Páscoa de 2020.

O plano de restauro completo em três fases - que tem um preço de cerca de 6,5 milhões de dólares - prevê que a osteria seja ampliada e remodelada, de modo a tornar-se não só a sala de jantar do hotel, mas também um ponto de receção e de encontro.

As praças públicas em frente à câmara municipal e à igreja deverão tornar-se espaços comuns ao ar livre, enquanto um moinho, uma padaria e uma sala de secagem de castanhas também deverão ser renovados.

Estão igualmente previstos projectos de ajardinamento e a reintrodução da criação de cabras, bem como de centeio, cânhamo e castanheiros.

E agora?

O projeto ainda não está totalmente financiado, embora o New York Times tenha noticiado, em agosto de 2018, que tinham sido angariados até agora 2,7 milhões de dólares, através de financiamento público e de empréstimos bancários.

Tem havido um grande interesse internacional no projeto, com visitantes interessados em mergulhar na vida da aldeia suíça. E em 2017, o projeto ganhou o Prêmio de Inovação Hoteleira da associação suíça de hotéis e restaurantes Gastrosuisse.

No entanto, há alguns pontos de interrogação quanto à viabilidade do projeto.

Com uma população tão pequena e envelhecida, há relativamente poucas pessoas disponíveis para receber os turistas que visitam a cidade. Foram expressas preocupações sobre se os esforços deveriam ser concentrados na resolução de problemas de infra-estruturas, como o abastecimento de água deficiente, em vez de atrair viajantes.

Giacomazzi diz que o conceito de hotel poderia aumentar o número de residentes.

"Esperamos que o hotel ofereça a oportunidade a uma jovem família de assumir a gestão e de se instalar em Corippo juntamente com alguns empregados", diz.

O plano é também atrair comerciantes de artesanato para a zona, para revitalizar ainda mais a aldeia.

A Casa Arcotti está aberta aos visitantes. Dorme quatro pessoas e custa CHF128 ($133) por noite.

Verzasca Rustici, 6634 Brione Verzasca, Suíça; (41) 91 746 1094

Para mais informações sobre o projeto, visite o sítio Webda Fondazione Corippo 1975.

Fonte: edition.cnn.com