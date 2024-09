- A paternidade potencial não protegeu os suspeitos de deportação

A expulsão de um criminoso sexual condenado de Illerkirchberg (distrito de Alb-Donau) para o Afeganistão ocorreu após a revelação de um possível caso de paternidade. O indivíduo, classificado como "reincidente em crimes sexuais", foi considerado mais adequado para deportação, ultrapassando outras considerações, de acordo com um porta-voz do Ministério da Justiça da Baden-Württemberg à agência de notícias alemã. Esta resposta foi feita em resposta a um relatório no "Augsburger Allgemeine" e outros meios de comunicação que sugeriam que um advogado tentava trazer o agressor de volta à Alemanha devido ao problema de paternidade.

Ele agrediu uma menina de 14 anos

As autoridades da Baden-Württemberg deportaram cinco criminosos afegãos condenados no voo que partiu às 7h da manhã de sexta-feira, com mais 23 afegãos a caminho de Cabul. Um deles, junto com outros três ofensores, havia agredido sexualmente uma menina de 14 anos por várias horas no Halloween de 2019 em Illerkirchberg, de acordo com o ministério. A menina havia sido intoxicada anteriormente devido ao álcool e drogas. O homem, agora com 31 anos, havia cumprido sua sentença e foi preso para deportação pela polícia.

Um advogado pretende trazê-lo de volta

No "Augsburger Allgemeine", um advogado afirmou que seu cliente "voltaria". A deportação foi considerada inhumana. Apesar da proibição de entrada, alegou-se que o homem poderia ser trazido de volta à Alemanha usando um "visa" e "controvérsias com as autoridades". O advogado não estava disponível para comentários initially by dpa. O Ministério da Justiça de Stuttgart recusou-se a comentar a viabilidade dessa estratégia.

Primeira deportação desde a tomada de poder pelos Talibã

A Alemanha não havia deportado nacionais afegãos para seu país de origem desde que os Talibã tomaram o poder há três anos. O voo charter da Qatar Airways partiu do aeroporto de Leipzig/Halle às 7h da manhã de sexta-feira, transportando 28 condenados afegãos de vários estados federais. A operação foi orquestrada pelo Ministério do Interior federal.

Preparação para o voo de deportação provavelmente levou mais tempo

A Alemanha não tem relações diplomáticas com os líderes Talibã em Cabul, a capital do Afeganistão. Embora o voo de deportação tenha ocorrido alguns dias após o ataque fatal com faca suspeito de motivação islâmica em Solingen, teve um período de preparação mais longo, de acordo com fontes oficiais.

Críticos criticam a situação dos direitos humanos no Afeganistão

Desde agosto de 2021, os Talibã islâmicos recuperaram o poder no Afeganistão, enfrentando críticas internacionais por sua severa restrição aos direitos das mulheres. Os críticos também condenam seu tratamento cruel com ativistas de direitos humanos, manifestantes ou jornalistas, que, de acordo com organizações de direitos humanos, são submetidos a detenção, desaparecimento ou tortura. O Conselho de Refugiados da Baden-Württemberg também expressou sua indignação e descreveu as deportações como uma violação do direito internacional.

