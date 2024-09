A partir do próximo ano, prevê um aumento substancial das vendas de veículos elétricos na UE, segundo a Thinkfabrik

De acordo com uma pesquisa da organização de pesquisa Transport & Environment (T&E), espera-se uma substancial alta nas vendas de veículos elétricos (VE) na UE a partir do ano que vem. Com a chegada de modelos mais acessíveis, os veículos elétricos devem representar aproximadamente um quarto de todos os carros novos vendidos até 2025, segundo Marie Chéron da T&E.

Inicialmente, a porcentagem de VE nas novas matrículas havia diminuído e estava em 12,5% no início de 2024. Apesar do crescimento nas vendas em países como a Holanda, Espanha e Itália, isso não foi suficiente para compensar a queda significativa nas vendas na Alemanha, maior mercado da Europa. O fim da incentivo ambiental para a compra de um VE e custos relativamente altos são considerados os principais motivos para a queda nas vendas alemãs.

Agora, a T&E aponta para uma seleção de compactos elétricos acessíveis, como o Citroën C3, Renault 5 e Hyundai Inster. Em um relatório lançado na terça-feira, os especialistas preveem um aumento na participação dos VE, alcançando 20-24%. No entanto, incentivos governamentais contínuos, como subsídios para a conversão de frotas de carros empresariais para elétricos ou o programa francês de "aluguel social" para famílias de baixa renda, também serão cruciais para alcançar esse objetivo.

