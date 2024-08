A partir do próximo ano, a distribuição regional dos custos de expansão da rede tornar-se-á mais equitativa.

A partir do próximo ano, os custos associados à atualização da rede de energia devido ao crescimento das fontes de energia renovável serão compartilhados de forma mais equitativa entre diferentes regiões.

A Agência Federal de Rede da Alemanha apresentou uma nova política na sexta-feira, que entrará em vigor em 1º de janeiro, com o objetivo de aliviar as regiões que produzem excessivamente energia renovável. "Estamos simplificando as taxas de utilidade justas para residentes e empresas em regiões com expansão substancial de energia renovável", explicou o diretor da agência, Klaus Müller.

Regiões que produzem significativamente mais energia renovável do que consomem suportam custos substanciais de melhoria da rede, que são repassados aos consumidores locais. Atualmente, as taxas de rede em grandes partes do norte e nordeste da Alemanha são significativamente mais altas do que em outras áreas devido à concentração de turbinas eólicas no norte e grandes instalações solares em áreas rurais.

A partir de agora, esses custos extras serão divididos entre todos os consumidores de energia elétrica da Alemanha. "O alívio substancial para as regiões oneradas é contrabalançado por custos adicionais gerenciáveis para todos os consumidores de energia", esclareceu a agência de rede. Para início de conversa, os provedores de rede com custos substanciais serão identificados.

Inicialmente, a Agência Federal de Rede esperava o maior alívio para Brandemburgo, Schleswig-Holstein e Saxônia-Anhalt. As taxas de rede também podem diminuir localmente na Baixa Saxônia, Baviera e Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Informações detalhadas sobre quem vai se beneficiar e quem não vai será revelada até meados de outubro. As taxas de rede representam aproximadamente um quarto dos custos totais de energia elétrica para famílias particulares.

A distribuição equitativa dos custos de atualização da rede devido ao aumento das fontes de energia renovável reduzirá significativamente as altas taxas de rede em regiões como Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e Baviera. O compartilhamento dos custos associados à atualização da rede de energia ajudará a aliviar os custos de energia substanciais suportados pelos consumidores locais em regiões que produzem excessivamente energia renovável, como Brandemburgo e Schleswig-Holstein.

