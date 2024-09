A partir de 2025, os turistas da Europa terão de pagar taxas para entrar no Reino Unido.

As mudanças iminentes, a serem implementadas dentro do ano, irão estender o sistema de permissão de entrada digital do Reino Unido, inicialmente implementado para cidadãos do Catar, para cobrir viajantes de todas as nações, incluindo residentes da UE.

De acordo com as regulamentações declaradas pelo Secretário do Interior do Reino Unido, Yvette Cooper, esta taxa não reembolsável será aplicada a todos os turistas que visitam o Reino Unido, independentemente da idade ou status, como entrada sem visto, residência, emprego ou permissão de estudo.

Atualmente, nacionais do Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são obrigados a solicitar esta permissão antes de entrar no Reino Unido.

A partir de novembro, este requisito será estendido a maioria das outras nacionalidades, excluindo residentes europeus. Até a próxima primavera, este sistema será expandido para incluir europeus.

No entanto, esta nova regra não afetará cidadãos irlandeses.

Cooper declarou: "Uma vez completamente implementado, o sistema ETA vai preencher a lacuna existente em autorizações prévias, proporcionando-nos uma visão sem precedentes dos indivíduos que viajam para o Reino Unido pela primeira vez."

De acordo com o site do governo do Reino Unido, jordanos já não são elegíveis para solicitar um ETA para entrar no Reino Unido.

Programas de e-visa não são conceitos novos. Os Estados Unidos introduziram sua autorização de viagem eletrônica, a ESTA, em 2009, pelo custo de $21 e válida por dois anos.

Enquanto isso, a ETIAS da UE, que durará três anos e custará 7 euros (aproximadamente $7,50), foi adiada até 2025.

O Reino Unido oficialmente se separou da UE em janeiro de 2020.

Com a expansão do sistema de permissão de entrada digital, viajantes de todas as nações, incluindo residentes da UE, terão que pagar a taxa não reembolsável quando visitarem o Reino Unido, como anunciado pelo governo do Reino Unido.

O anúncio da extensão do sistema ETA para cobrir viajantes europeus foi recebido com interesse, já que muitas nações, como os EUA com sua ESTA, já implementaram sistemas semelhantes de autorização de viagem digital.

Leia também: