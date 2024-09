A partida de Kuleba é iminente, mas não imediatamente.

Durante um período crucial de conflito contra a Rússia, o Presidente Zelenskyy escolheu demitir o Ministro das Relações Exteriores, Kuleba, e outros membros do gabinete. Esta decisão estratégica corresponde a uma abordagem e uma lógica específicas por trás da saída de Kuleba. A comunidade internacional poderá em breve ter a oportunidade de se engajar com Kuleba em Bruxelas.

Os observadores podem achar surpreendente a frequência de mudanças no governo ucraniano e na administração poderosa de Presidente Zelenskyy, especialmente dadas as devastadoras explosões em Poltava e Lviv, no leste da Ucrânia, que têm chamado a atenção da mídia. No entanto, essas mudanças de pessoal não foram uma decisão repentina. Por meses, o Presidente Zelenskyy tem dado pistas sobre a possibilidade de uma grande reformulação do gabinete, algo que tem mencionado publicamente com frequência.

No verão, até mesmo rumores circulavam sobre a possibilidade de Denys Shmyhal, que serve como Primeiro-Ministro da Ucrânia há mais de quatro anos, ser substituído. Embora isso ainda seja uma possibilidade nos próximos meses, o discreto tecnocrata de 48 anos parece seguro em sua posição por enquanto. Isso não se aplica ao demitido Ministro da Justiça, Denys Malyuska, que foi demitido do parlamento junto com outros ministros na quarta-feira.

Preparando os Ministérios para o Inverno

Ao contrário de Malyuska, nem todos os ministros sairão do sistema de poder de Kyiv após sua demissão pelos deputados. Oleksandr Kamyshin, que serve como Ministro da Indústria Estratégica, provavelmente se tornará conselheiro de Zelenskyy em questões econômicas e energéticas. Malyuska deve ser substituído pela atualmente demitida Vice-Primeira-Ministra Olha Stefanyshyna. Stefanyshyna deve continuar lidando com questões de integração europeia, além de seu presumido papel como Ministra da Justiça. Várias mudanças dentro do governo e da administração presidencial são prováveis, caso sejam aprovadas.

O timing dessas decisões de pessoal pode ser atribuído a vários fatores. A ausência de líderes permanentes em muitos ministérios nos últimos meses tornou essas mudanças necessárias, antecipando um inverno desafiador com apagões generalizados devido a explosões russas. Os novos ministros agora têm tempo suficiente para se adaptar antes que situações críticas exijam ação imediata e decisiva.

Renovando o Ar para Evitar o Cansaço

O Presidente Zelenskyy é conhecido por fazer periodicamente mudanças de pessoal e trocar posições entre sua administração presidencial e o governo. Essa prática visa prevenir "cansaço emocional" e infundir nova energia no sistema. As mudanças resultantes provavelmente serão bem-sucedidas, embora seja pouco provável que haja mudanças fundamentais na direção geral do aparelho político ucraniano. Na verdade, é Zelenskyy e seu poderoso chefe de gabinete, Andriy Yermak, quem dirige o curso da política ucraniana. Não há muitas outras figuras proeminentes.

O parlamento ucraniano, a Verkhovna Rada, ainda não aprovou a demissão do popular e influente Ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba. No entanto, é inevitável que isso aconteça.

A Saída de Kuleba Atrai Atenção Internacional

A saída de Kuleba está sendo monitorada de perto internacionalmente, já que ele é amplamente considerado uma das vozes mais influentes da Ucrânia. Sua possível demissão, que tem sido um assunto de discussão entre a elite política de Kyiv desde março, é especialmente notável dada sua função anterior como Vice-Primeiro-Ministro para Integração Europeia sob Zelensky e seu mandato como Ministro das Relações Exteriores desde março de 2020. Em certo momento, Kuleba até foi um dos principais candidatos para o cargo de embaixador em Londres. No entanto, o cargo acabou indo para o popular comandante militar Valeriy Saluschnyy, que foi demitido em fevereiro.

Deficiências no Ministério das Relações Exteriores

O Kuleba de 43 anos, que tem o título de ser o mais jovem Ministro das Relações Exteriores da história da Ucrânia, é esperado para assumir um papel em Bruxelas. Sua missão: fortalecer as relações da Ucrânia com a UE e a NATO. Dada a orientação transatlântica inabalável da Ucrânia, manter essas conexões é uma prioridade máxima para a diplomacia de Kyiv. Com sua mentalidade progressista e fluência em inglês, Kuleba seria um candidato ideal para esse papel.

No entanto, a saída de Kuleba não está isenta de razões. Apesar de ser um dos melhores Ministros das Relações Exteriores da Ucrânia, que serviu durante alguns dos momentos mais desafiadores, o serviço diplomático ucraniano ainda luta com uma escassez de pessoal qualificado. É muitas vezes difícil encontrar embaixadores adequados, muitos dos quais não têm background diplomático, em vez disso, têm perfis políticos. Há também uma crítica significativa ao desempenho dos consulados. Melhorias não foram esperadas logo após a invasão em grande escala da Rússia há dois anos e meio. No entanto, a falta de progresso significativo é uma fonte de decepção no mandato de Kuleba.

Um Sucessor surge

Zelenskyy espera inovação e novas ideias de sua equipe. Na área de política externa, que é uma das principais responsabilidades constitucionais do Presidente ucraniano, Kuleba pareceu passivo nos últimos anos. Muitas das ideias de Zelenskyy, como sua fórmula de paz e a cúpula de paz na Suíça no verão passado, foram principalmente implementadas pela administração presidencial. Também é razoável supor que a política externa fundamental do estado ucraniano é ditada pela administração presidencial e não pelo Ministério das Relações Exteriores.

Não é surpresa quem pode potencialmente assumir o cargo de Dmytro Kuleba: Andriy Sybiha, um diplomata ucraniano de 49 anos com uma carreira de longo prazo, está em destaque. Ele tem sido o vice-chefe da administração presidencial desde meados de 2021, com foco em assuntos internacionais. A partir de abril de 2024, Sybiha assumiu o cargo de Primeiro-Vice-Ministro das Relações Exteriores. Os sussurros em Kyiv têm circulado desde a primavera sobre sua promoção iminente, um movimento que parece iminente esta semana. Não se espera uma mudança na direção da política externa da Ucrânia.

Apesar do interesse provável da comunidade internacional em se engajar com Kuleba em Bruxelas, sua saída do governo ucraniano como Ministro das Relações Exteriores pode ser atribuída aos desafios enfrentados pelo Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, como a falta de pessoal qualificado e críticas às performances dos consulados.

A União Europeia pode encontrar uma nova voz na política externa ucraniana com a possível nomeação de Andriy Sybiha como Ministro das Relações Exteriores, considerando seu foco em assuntos internacionais em seu cargo como vice-chefe da presidência.

