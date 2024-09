- A parteira de Sabine Eberts volta a tocar no palco do rock em 2025

Em 2025, o personagem Marthe da série Sachsen-Saga de Sabine Eberts volta ao palco da Felsenbühne Rathen. A produção, intitulada "A Pegada da Parteira", baseia-se no segundo livro da série e é uma das três novas apresentações agendadas para o ano neste renomado teatro natural na Suíça Saxã. A abertura da temporada, anunciada pela Landesbühnen Sachsen, está marcada para 16 de maio. A adaptação para o palco foi feita por Odette Bereska, com "O Segredo da Parteira" tendo sido encenado em 2018.

Além disso, "Chapeuzinho Vermelho" e "Anatevka" também subirão ao palco. Em uma nova versão, "Chapeuzinho Vermelho" viajará pelas rochas, uma história que celebra o amor pela natureza e o poder das pequenas coisas em fazer uma grande diferença. Enquanto isso, o musical "Anatevka", que se concentra no leiteiro judeu Tewje e sua busca para preservar os valores tradicionais em um mundo em mudança, também será apresentado.

Outros itens do repertório, como "Shatterhand", "Der Freischütz", "Im Weißen Rössl" e "Das kalte Herz", serão apresentados até 7 de setembro no "Felsenbühne Festspiele" em Rathen, um título dado às estações de verão pela Landesbühnen desde que retomaram as apresentações em seu palco ao ar livre.

Menor público em 2024

Entre meados de maio e o fim de semana recente, cerca de 62.000 visitantes compareceram às apresentações em meio às formações rochosas únicas das Montanhas de Areia do Elba, ao sul de Dresden. No entanto, esse número foi cerca de 11.000 a menos do que em 2023, devido a cancelamentos devido ao tempo e a períodos de férias menos favoráveis, explicou um representante das Landesbühnen.

O palco, cercado pelas únicas formações rochosas das Montanhas de Areia do Elba, é semelhante a outros teatros ao ar livre na Alemanha e oferece assentos para 1.800 pessoas. Fundado em 1936, as Landesbühnen Sachsen vêm apresentando na Felsenbühne desde 1954.

