- A organização visa aprofundar o tema dos métodos de instrução superiores.

Para iniciar o novo ano letivo na Baviera, após o recesso de verão, a União dos Professores da Baviera (BLLV) planeja direcionar o debate para o aperfeiçoamento dos padrões educacionais. "A escassez de professores já não é discutida", afirmou a presidente da BLLV, Simone Fleischmann. Embora a escassez de professores seja generalizada, é hora de superar o "vale das tristezas" e enfatizar a educação de qualidade. "O próximo passo é questionar: o que é realmente essencial e viável?"

O retorno às escolas na Baviera em 10 de setembro marca um novo começo, especialmente para as escolas primárias, com a implementação da Iniciativa Pisa. Diante dos resultados decepcionantes das provas Pisa, haverá um maior enfoque em matemática e alemão na grade curricular. As escolas primárias terão a liberdade de determinar a alocação de inglês, música, arte, artesanato e design (WG) dentro do quadro definido pelo Departamento de Cultura. No entanto, algumas horas destinadas a essas áreas podem ser reduzidas.

A BLLV expressa preocupação com o ambiente nas escolas. Com a escassez de pessoal persistente, Fleischmann compartilhou que há uma queda notável nas reclamações. "Então, quem defenderá a educação de excelência?" ela questionou.

Perspectivas sobre a Iniciativa Pisa

