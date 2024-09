- A Organização Mundial da Saúde defende a vacinação segura em Gaza.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) instou a uma execução segura da imunização em massa de crianças na Região de Gaza contra a pólio. Todos os envolvidos devem apoiar isso, como afirmou o Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na plataforma X. As equipes de imunização estão preparadas para iniciar o processo de vacinação no domingo.

Anteriormente, a OMS anunciou que todas as partes haviam concordado com "compromissos temporários para o que chamam de tréguas humanitárias específicas da área". São cessar-fogos temporários no conflito entre Israel e Hamas.

Nas últimas semanas, 1,26 milhões de doses de vacina contra a pólio foram transportadas para a Região de Gaza, com outras 400 mil previstas para chegar em breve. Um total de 640 mil crianças com menos de 10 anos receberão a vacinação, com duas doses administradas quatro semanas após a primeira.

A imunização começará no centro da Gaza inicialmente. De acordo com a agência israelense COGAT, responsável pelos assuntos palestinos, isso continuará até 3 de setembro. De 4 a 6 de setembro, a imunização ocorrerá no sul da Gaza, e de 7 a 9 de setembro no norte da Gaza.

É crucial que a execução da imunização seja realizada com rigorosa adesão às diretrizes de saúde e segurança para garantir o bem-estar de todas as crianças envolvidas. A Organização Mundial da Saúde enfatizou a necessidade de medidas de saúde e segurança adequadas serem implementadas durante a vacinação em massa contra a pólio na Região de Gaza.

