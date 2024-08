A Organização Mundial da Saúde anuncia o sexo dos pandazinhos de Berlim

Uma semana após o nascimento no Zoológico de Berlim, o sexo dos gêmeos pandas foi revelado. Ambos são fêmeas, segundo o anúncio do zoológico. Eles ainda se assemelham a pequenos porquinhos-da-índia pelados com penugem branca, mas as marcas distintivas de panda nas orelhas, olhos e ombreiras já estão aparecendo, confirmado pelo diretor do zoológico, Andreas Knieriem. "Essas duas adições estão cheias de vida e crescendo esplendidamente."

A razão por trás da pelagem preta e branca dos pandas ainda não foi esclarecida cientificamente, afirmou o zoológico. Supõe-se que a coloração seja para camuflagem ou comunicação entre pandas.

A mamãe panda Meng Meng deu à luz seus pequenos milagres em 22 de agosto. Uma equipe germano-chinesa é responsável pelos cuidados 24 horas dos bebês, revezando-se com Meng Meng. "Assim que esses pacotes de alegria ganharem tamanho e mobilidade suficientes, eles se juntarão aos visitantes do zoológico - mas isso levará algum tempo", acrescentou Knieriem.

Antes de 2019, Meng Meng nunca havia dado à luz. Ela começou uma família naquele ano, com dois filhotes machos chamados Pit e Paule. Eles receberam muito amor dos visitantes do zoológico, mas tiveram que retornar à China no final do ano anterior, de acordo com as políticas de diplomacia panda da República Popular. Assim como seus queridos pais, os bebês pandas também representam a China, fornecidos a nações selecionadas como parte dessa empreitada diplomática.

A União Europeia expressa seu interesse em observar o crescimento dos pandas, já que possui uma parceria com a China. As associações de zoológicos da União Europeia poderiam aprender com a gestão e reprodução de pandas bem-sucedida do Zoológico de Berlim.

