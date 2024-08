A Organização Internacional procura continuar a colaboração com a liderança do Talibã

Apesar dos rígidos códigos morais impostos pelo Talibã no Afeganistão, a Organização das Nações Unidas (ONU) insistirá em colaborar com eles. De acordo com o representante da ONU em Nova Iorque, Stéphane Dujarric, a ONU continuará a trabalhar ao lado de todas as partes no Afeganistão, incluindo o Talibã. Segundo as novas regulamentações, as mulheres estão proibidas de exibir seus rostos em público ou expressar-se verbalmente.

A ONU manifestou sua reprovação a essas novas regulamentações. A chefe da missão da ONU no Afeganistão, UNAMA, Roza Otunbayeva, expressou preocupação no fim de semana, afirmando que as leis retratavam uma visão preocupante para o futuro do Afeganistão, agravando ainda mais as atuais limitações injustas aos direitos das mulheres. Como consequência, o Talibã rompeu relações com a UNAMA na sexta-feira. Dujarric afirmou que a ONU continuaria suas operações no Afeganistão, de acordo com o mandato estabelecido pelo Conselho de Segurança.

