A organização internacional emite uma severa advertência a Israel, sugerindo uma iminente grande incursão terrestre.

A Organização das Nações Unidas está preocupada com as alegadas "incursões terrestres restritivas" de Israel no Líbano e aconselha contra um assalto terrestre substancial.

Com a intensificação do confronto entre Israel e a milícia Hezbollah no Líbano, que resultou em "uma situação horrível" para os civis, Liz Throssell, porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, declarou na terça-feira em Genebra. "Temos receio de que uma invasão terrestre completa de Israel no Líbano apenas agravaria a miséria."

Após vários ataques aéreos a alvos da Hezbollah no Líbano, o exército israelense anunciou o início de uma "operação terrestre restrita e precisa" no sul do Líbano e intensos confrontos. Um porta-voz militar pediu aos cidadãos do Líbano que evitassem a região sul do país.

A violência crescente entre Israel e a Hezbollah no Líbano resultou em um número significativo de vítimas civis. Esta situação preocupante leva a comunidade internacional a temer que uma invasão terrestre completa de Israel possa piorar o sofrimento.

