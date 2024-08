- A Organização apoia 327 projectos artísticos e culturais.

A Organização Governamental de Artes e Cultura da Região patrocina 327 iniciativas criativas e culturais em áreas isoladas neste ano, alocando 800.000 euros. Os pedidos ultrapassaram os recursos disponíveis, declarou o instituto. Um total de 769 propostas foram apresentadas, com um valor superior a 2,3 milhões de euros. Entre os beneficiários estavam apresentações teatrais, ressonâncias e sinfonias, além de empreendimentos para crianças e adolescentes. Isso incluiu uma coleção de concertos de música de câmara no Castelo de Waldenburg, uma representação da quase extinta tradição da Alta Lusácia pelo Teatro Shed de Neugersdorf e uma intervenção do artista Sebastian Jung em Oschatz.

O Subsídio de Mini-Projetos parece ter sido iniciado na segunda metade de 2019. Ele fornece subsídios que variam de 500 a 5.000 euros para pequenos projetos de arte e cultura, incentivando a participação comunitária. O prazo para inscrições neste ano terminou, foi informado. As inscrições para o ano seguinte poderão ser enviadas aproximadamente no início de 2025.

A Organização Governamental de Artes e Cultura anunciou a introdução de um fundo de Projeto Cultural dentro do Subsídio de Mini-Projetos, com o objetivo de apoiar iniciativas menores. Este novo projeto fornecerá assistência financeira às comunidades locais, aprofundando a conexão com a arte e a cultura.

Além das iniciativas principais, o fundo de Projeto Cultural oferecerá oportunidades para artistas menos conhecidos e projetos liderados pela comunidade, enriquecendo ainda mais o cenário cultural da região.

