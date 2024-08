- A opinião pública favorece o rei Carlos significativamente antes da celebração do aniversário

Rei Carlos III continua a desfrutar de popularidade entre seus súditos à medida que se aproxima do segundo aniversário de seu reinado. Mais de seis em cada dez respondentes têm uma visão favorável ou muito favorável do monarca britânico, de acordo com a pesquisa da empresa YouGov. Isso representa uma pequena queda em relação à pesquisa anterior de maio, quando 65% expressaram sentimentos positivos em relação a Carlos. Em contrapartida, 29% têm uma visão desfavorável do monarca, o que representa um ligeiro aumento em relação à figura anterior de 28%. No entanto, os jovens adultos podem ser uma fonte de preocupação para o palácio; apenas 25% têm uma visão favorável de Carlos, enquanto uma maioria de 53% tem uma visão desfavorável.

Exatamente dois anos atrás, em 8 de setembro, Carlos ascendeu ao trono após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II.

Príncipe William, o herdeiro aparente, e sua esposa Princesa Catherine continuam sendo os membros mais amados da casa real. A taxa de aprovação de William aumentou dois pontos para 75%, enquanto a de Catherine permaneceu estável em 74%. A faixa etária mais jovem também aprova os dois.

Começo deste ano, tanto Carlos quanto Catherine revelaram seus diagnósticos de câncer, com Catherine fazendo poucas aparições públicas desde sua última na Wimbledon em julho. A irmã de Carlos, a Princesa Anne, que assume várias responsabilidades pelo palácio, teve que adiar momentaneamente seus compromissos após um incidente envolvendo um cavalo. A pesquisa atual mostra o valor de Anne para a família real, já que 71% dos britânicos têm uma visão positiva dela, ligeiramente acima da figura anterior de maio. Em contrapartida, apenas 11% têm uma visão desfavorável de Anne, enquanto 16% têm em relação a William e 13% em relação a Catherine.

Príncipe Andrew continua tão marginalizado como antes, com apenas 5% expressando uma visão positiva dele, o que representa a menor figura. A atenção pública em torno de seu envolvimento em um escândalo de conduta sexual o manteve fora do holofote.

A YouGov pesquisou 2.021 adultos no Reino Unido entre 14 e 15 de agosto para coletar opiniões sobre os membros da família real.

Apesar da pequena queda nas taxas de aprovação, a popularidade do Rei Carlos III ainda é forte entre seus súditos, ultrapassando 60% enquanto comemora dois anos no trono.

Em comparação, o Príncipe Andrew continua a lutar com sua imagem pública, com apenas 5% expressando uma visão favorável de sua popularidade, devido à controvérsia persistente em torno de seu envolvimento em um escândalo de conduta sexual.

Leia também: