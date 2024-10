A OpenAI recebeu recentemente um importante impulso financeiro.

Atualmente, à medida que a OpenAI se desvia de um laboratório de pesquisa sem fins lucrativos para se tornar uma potência de IA rentável, é um momento adequado para examinar a empresa e sua equipe de liderança, conhecida por sua brilhantez intelectual, embora às vezes caótica. Se aceitarmos a noção subjacente da OpenAI de que a IA superior à humana é inevitável e que eles são a entidade mais adequada para exercer esse poder, então uma breve pausa é necessária para questionar a antiga pergunta empresarial: Sério?!

Recentemente, a OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, anunciou uma rodada de investimento privado de $6,6 bilhões, a maior da história do Vale do Silício, dando à jovem empresa uma avaliação de $157 bilhões. Apesar de um caminho incerto para a lucratividade, semelhante a empresas públicas com avaliações semelhantes, como Goldman Sachs e Pfizer.

Esta enorme rodada de financiamento relatadamente inclui grandes players da tecnologia, como a Microsoft, que já investiu mais de $13 bilhões desde 2019, Thrive Capital, Nvidia, Ark Investment Management e SoftBank.

Notavelmente, a Apple estava considerando se juntar a esse grupo exclusivo, mas desistiu no último minuto, como relatado pelo The Wall Street Journal.

Infelizmente, os motivos atrás da decisão da Apple de se retirar não foram divulgados.

A Apple é seletiva quando se trata de parcerias estratégicas, então não é surpreendente ver alguns sinais de alerta surgindo em relação às operações da OpenAI e ao valor de sua tecnologia.

Claramente, a empresa está consumindo muito mais fundos do que está gerando, de acordo com a cobertura do The New York Times.

Vamos analisar alguns números:

A OpenAI prevê $3,7 bilhões em receita este ano, principalmente de assinaturas premium do ChatGPT e licenciamento de sua tecnologia para desenvolvedores de terceiros.

No entanto, é estimado que ela queime $5 bilhões em custos este ano.

Isso não é catastrófico para uma startup em crescimento rápido com ambições tão grandiosas quanto as da OpenAI, mas ainda assim causa alguma preocupação.

A situação fica ainda mais intrigante:

A OpenAI prevê que sua receita aumentará mais de três vezes, para $11,6 bilhões, no próximo ano. (Não posso deixar de expressar meu ceticismo: Sério?!)

E até 2029, ela visa uma receita estrondosa de $100 bilhões, representando um aumento de mais de 2.600% nos próximos 5 anos. (Francamente, pergunto: Sério?!)

Permanece incerto se a OpenAI está ativamente trabalhando para reduzir sua significativa queima de caixa. (A empresa não estava disponível para comentários ao The New York Times e à CNN.)

Perguntei a Gil Luria, diretor-gerente da empresa de investimentos D.A. Davidson, sobre meu ceticismo em relação à OpenAI. Ele gentilmente desafiou minhas dúvidas.

"O transição de $0 para quase $4 bilhões em receita foi historicamente sem precedentes", admitiu Luria. "Não vi ninguém crescer tão rápido nessa escala e eles estão fazendo isso novamente, saindo dos gates com apenas as primeiras etapas do desenvolvimento de seus produtos."

No entanto, tendo dito isso, Luria reconheceu que alcançar $11 bilhões em receita requer uma sequência extraordinária de eventos para ocorrer e para quase nada dar errado.

A projeção de $100 bilhões para 2029, ele acha, é puramente mítica e não se parece com a realidade.

Uma maneira para a OpenAI aumentar suas margens de lucro seria cortando custos. No entanto, mesmo que eles se tornem meticulosos em economizar, o enigma econômico que aflige a indústria de IA gerativa persiste: o treinamento e operação de grandes modelos de linguagem é um processo extremamente custoso. Isso é bastante único em comparação com os anteriores booms tecnológicos. Na verdade, quanto mais pessoas usam o ChatGPT, mais isso custa em "cálculo", como a indústria o chama. Executar esses grandes modelos de linguagem requer semicondutores avançados, alojados em grandes centros de dados que consomem muita energia. Portanto, não surpreende que quase todas as grandes empresas de IA estejam ansiosas para garantir acesso à energia nuclear de baixo custo, como discuti esta semana.

A economia da IA é apenas um dos desafios da OpenAI.

Outro desafio é a drama digno de um prêmio Bravo que está se desenrolando entre seus fundadores e membros do conselho. As circunstâncias internas fariam um ótimo programa de televisão.

A OpenAI foi fundada em 2015 pelo CEO Sam Altman e outros 10 como uma organização sem fins lucrativos que oferecia uma "IA geral segura e benéfica para o benefício da humanidade".

Em seguida, ela se transformou em uma empresa de fins lucrativos guiada por um conselho sem fins lucrativos.

Com uma equipe de 1.700 pessoas, ela está se preparando para abandonar principalmente sua parte sem fins lucrativos e se transformar em uma "empresa de fins lucrativos com fins beneficentes" - uma empresa de fins lucrativos com uma espírito filantrópico.

Durante essa transformação, vários executivos deixaram a empresa, levantando questões sobre o compromisso de Altman com a missão original da empresa frente a um significativo influxo de caixa.

Agora que a OpenAI acumulou um grande cofre de guerra, ela pode se concentrar no próximo nível do ChatGPT. De acordo com Luria, seja qual for o novo produto da OpenAI, ele deve nos deixar sem palavras.

"Se o GPT-5 não for significativamente melhor que o GPT-4, seu cronograma se encurta significativamente", ele me disse.

"Passar de um modelo tão inteligente quanto um graduado do ensino médio para o GPT-40 estar em par com um candidato a PhD, a próxima iteração deve nos dar um passo mais perto de um modelo que supera qualquer ser humano... essa atualização parece um investimento digno."

Diante das previsões de receita em alta e metas de vendas ambiciosas da OpenAI, alguns investidores proeminentes expressam ceticismo, como Gil Luria da D.A. Davidson, que considera a projeção de $100 bilhões para 2029 como pouco realista.

Diante dos altos custos associados ao treinamento e à operação de grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, que aumentam à medida que o modelo é usado, gerenciar despesas se torna um desafio crítico para as empresas da indústria de IA gerativa.

Leia também: