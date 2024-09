A OCDE destaca o aumento do número de jovens sem diploma universitário ou profissional

De acordo com estudos recentes, cerca de um em cada seis jovens adultos na Alemanha não possui um Abitur ou concluiu treinamento profissional. Este número vem aumentando, o que preocupa organizações como a Confederação Alemã de Ofícios. Segundo o relatório "Education at a Glance" da OCDE, essa proporção passou de 13% para 16% entre os indivíduos com idades entre 25 e 34 anos entre 2016 e 2023. A Alemanha é um dos poucos países industrializados onde esse número aumentou, ultrapassando a média da OCDE de 14%.

Apesar dos significativos investimentos na educação, o número de jovens adultos sem um diploma de ensino médio continua alto, segundo a OCDE. Entre 2015 e 2021, houve um aumento de 8% nos gastos com educação primária e secundária como porcentagem do PIB na Alemanha, em contraste com um crescimento médio de 1% na OCDE.

O setor econômico está preocupado, com a Associação Central dos Ofícios Alemães (ZDH) defendendo uma transformação educacional. De acordo com o presidente da ZDH, Jörg Dittrich, uma pesquisa da ZDH revela que cerca de 75% das empresas testemunharam um aumento das lacunas de aprendizado entre seus aprendizes, uma situação que se torna cada vez mais problemática para esses negócios.

A educação na primeira infância é fundamental para o sucesso

Embora as mulheres tendam a ter melhores resultados educacionais do que os homens em geral, a situação muda no mercado de trabalho. Entre os indivíduos com idades entre 25 e 34 anos, as taxas de emprego das mulheres são menores do que as dos homens. Em particular, apenas 49% das jovens mulheres sem um diploma de ensino médio na Alemanha estão empregadas, enquanto 74% dos jovens homens estão empregados.

Pesquisas sugerem que a educação na primeira infância pode ajudar a minimizar as disparidades no desenvolvimento que afetam negativamente alguns crianças no início do ensino fundamental. Na maioria dos países da OCDE, as crianças participam da educação na primeira infância no último ano antes de ingressar no ensino fundamental. Na Alemanha, isso se aplica a 96% das crianças dessa faixa etária, o que está em linha com a média da OCDE.

Apesar da alta taxa de participação na educação na primeira infância na Alemanha, a questão dos jovens adultos sem um diploma de ensino médio continua sendo uma preocupação. Este grupo, tanto homens quanto mulheres, enfrenta desafios para encontrar emprego, com apenas 49% das jovens mulheres e 74% dos jovens homens sem esse diploma estando empregados. Isso requer uma atenção maior à melhoria da educação e ao enfrentamento das lacunas de aprendizado para garantir um mercado de trabalho mais equitativo.

