A Nvidia detém uma probabilidade de 25%.

Gigante da tecnologia Nvidia, um player-chave no "Magnífico 7", mudou sua produção de chips de console de games para a fabricação de chips de IA essenciais nos últimos anos. As ações da empresa tiveram um crescimento dramático durante esse período. Depois de atingir um pico histórico de $140,76 em 21 de junho de 2024, apesar de vendas e margens recordes, suas ações começaram a cair sob pressão de venda intensa.

Apesar disso, analistas do J.P. Morgan mantiveram sua recomendação de compra para as ações da Nvidia, estabelecendo um preço-alvo de $155, citando números robustos e demanda forte persistente por soluções de IA.

Estratégia de Investimento

Investidores interessados na Nvidia, a principal fabricante de chips de alto desempenho, podem explorar oportunidades em seu atual nível, aproximadamente 16% abaixo de seu recorde histórico em $118,10. Para aqueles que procuram reduzir o risco de compra de ações diretas, os certificados de bônus-cap oferecem uma alternativa atraente. Esses instrumentos podem fornecer retornos anuais impressionantes de dígitos com uma rede de segurança substancial.**

A compra direta de ações da Nvidia resulta em retornos positivos exclusivamente através de um aumento de preço e pagamentos de dividendos. No entanto, os certificados de bônus-cap oferecem retornos anuais atraentes mesmo se os preços permanecerem estáveis ou começarem a cair.

Funcionalidade

Se as ações da Nvidia permanecerem dentro ou abaixo de sua faixa de $70 até a data de vencimento do certificado com hedge cambial (1 USD = 1 Euro), o certificado será resgatado em seu valor de resgate máximo de 130 Euros em 30 de dezembro de 2025.

Fundamentos

O certificado de bônus-cap HVB (ISIN: DE000HD7T0K4) associado às ações da Nvidia apresenta um nível de bônus e um teto de 130 USD, que se converte em 130 Euros devido ao hedge cambial. O teto representa o pagamento máximo do certificado. A faixa, fixada até a data de avaliação de 19 de dezembro de 2025, é de 70 USD. No atual custo da Nvidia de $118,10, os investidores podem adquirir o certificado por 103,60 Euros.

Potencial

O certificado, atualmente disponível por 103,60 Euros, oferece a possibilidade de um retorno bruto de 25,48% (equivalente a 20% por ano) em 15 meses se o preço das ações não cair 40,73% para $70 ou menos até a data de avaliação.

Riscos

Se as ações da Nvidia atingirem a faixa de $70 até a data de avaliação e o preço das ações permanecer abaixo do teto nesse ponto, o certificado será resgatado no preço de fechamento das ações da Nvidia em 19 de dezembro de 2025.

Este conteúdo serve apenas como um guia informativo e não aconselha a compra ou venda de ações da Nvidia ou produtos de investimento associados. A precisão dos dados não pode ser garantida.

A Nvidia continua sendo um nome proeminente na indústria de tecnologia, com analistas do J.P. Morgan defendendo o investimento em suas ações devido à demanda robusta por soluções de IA e potencial de crescimento. Investidores podem explorar a compra de chips de alto desempenho da Nvidia diretamente ou optar por certificados de bônus-cap, oferecendo retornos anuais atraentes com uma rede de segurança, mesmo em preços em queda.

