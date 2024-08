A Núremberg de Miro Klose está em dificuldade contra Magdeburgo.

No quarto jogo da 2ª divisão como treinador, o campeão da Copa do Mundo Miroslav Klose enfrenta um revés com o 1. FC Nuremberg contra o 1. FC Magdeburg. Eles desistem sem lutar em seu estádio, Max-Morlock-Stadion. Enquanto isso, o Hamburger SV domina seu jogo contra Münster.

Hamburger SV - Preußen Münster 4:1 (3:0)

Impulsionado pelo atacante revitalizado Robert Glatzel, o Hamburger SV está em ascensão na 2ª Bundesliga. Dois gols de Glatzel definem a vitória decisiva de 4:1 (3:0) no confronto nostálgico com o recém-promovido Preußen Münster. Com sete pontos, a equipe treinada por Steffen Baumgart agora está na briga pelo grupo de liderança. Enquanto isso, Münster, que derrotou o HSV pela última vez na final do campeonato em 1951 (3:1), ainda luta na parte de baixo da tabela com apenas um ponto em seus primeiros quatro jogos.

Glatzel abriu o placar cedo em sua primeira aparição como titular da temporada (7'), comemorando com a camisa de Mario Vuskovic, que recebeu uma suspensão de quatro anos por doping pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) na terça-feira. Depois do 2:0 de Daniel Elfadli (26'), Glatzel marcou outro (45'+1). Torge Paetow descontou para Münster (58'), mas o reserva Moritz Heyer restabeleceu a vantagem (65').

Os dois pioneiros da Bundesliga se enfrentaram pela primeira vez em um jogo de liga desde 1962: eles empataram em 1:1 em Münster no primeiro jogo da primeira temporada da Bundesliga alemã, e então o HSV venceu a partida de volta por 5:0. Münster foi rebaixado após apenas uma temporada na Bundesliga. Eles se encontraram novamente na Copa da Alemanha em 1974, com o HSV vencendo por 4:0.

Os anfitriões aproveitaram a primeira chance: Glatzel cabeceou de um cruzamento de Fabio Balde para fazer 1:0 cedo. Um canto de Miro Muheim e uma defesa ruim dos visitantes levaram ao 2:0 de Elfadli (29 minutos). Um contra-ataque de quatro estações terminou com o terceiro gol de Glatzel, graças a um passe curto de Ransford Königsdörffer, fazendo 3:0. O jogo já estava decidido ao intervalo, e Münster não conseguiu provar seu valor na 2ª divisão.

1. FC Nuremberg - 1. FC Magdeburg 0:4 (0:1)

O 1. FC Magdeburg impôs a segunda derrota da temporada ao 1. FC Nuremberg e a Miroslav Klose na 2ª Bundesliga, vencendo por 4:0 (1:0) graças a duas decisões corretas do VAR. Entre outros, o gol inicial de Xavier Amaechi (20') foi posteriormente reconhecido. Com gols de Livan Burcu (65'), Alexander Nollenberger (84') e Philipp Hercher (90'+2), o Magdeburg chegou temporariamente à terceira colocação na tabela, enquanto o Nuremberg permanece em 13º lugar.

O Nuremberg pressionou pela igualdade no segundo tempo, com Mohamed El Hankouri tirando um cabeceio de Finn Jeltsch da linha e Schleimer acertando o poste (54'). No entanto, o Magdeburg permaneceu composto e rapidamente aproveitou duas falhas na defesa desorganizada do Nuremberg. A equipe treinada pelo campeão da Copa do Mundo Klose ofereceu pouca resistência.

Apesar de liderar os rivais históricos da SC Prussia em pontos na 2ª Bundesliga, o Hamburger SV mantém sua perseguição à posição de liderança, após sua vitória sobre o Preußen Münster. Enquanto isso, a SC Prussia, que enfrentou a SC Austria em seu primeiro jogo da Bundesliga em 1962, sofreu uma derrota de 0:4 contra o 1. FC Magdeburg, continuando sua luta na tabela da 2ª divisão.

