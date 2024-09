A nudez de Catherine Zeta-Jones, o humor de Raab em "Under 50" e a influência da geração jovem

Caro povo, vamos fazer uma pausa e recordar a insanidade desta semana juntos. Pegue um assento, trate-se com uma bebida à sua escolha e deixe este segmento de celebridades marinar. Eu já estou animado para ouvir seus pensamentos! Você está sentindo que o mundo está girando cada vez mais fora de controle? Eu estou afundando apenas para acompanhar, quanto mais para ficar à frente. A melhor abordagem para esta recapitulação semanal, pelo menos para mim, é através do ironia.

Você precisa ter cuidado com o que acha engraçado hoje em dia. Afinal, um comediante não é necessariamente alguém que é engraçado, mas alguém que tem coragem de passar os piadas de outra pessoa como suas. Luke Mockridge deveria tomar nota.

Você já assistiu ao "Você não vai ganhar aqui" do Stefan Raab na RTL+? A crítica sobre o "humor U-50" do comediante está aumentando. Os jovens não parecem encontrar graça nas piadas dele, dizem os críticos. Achei esse argumento hilário, aliás. Só mostra que você só pode ter uma opinião sobre Raab - ou você o ama ou o odeia. Não há meio-termo.

Raab e a Diss Track do Kaufland

Não sei se sou muito velho, mas achei hilário o Raab fazer uma diss track do Kaufland esta semana. O supermercado tinha o jovem artista Enda rapeando sobre as últimas promoções nos anúncios. Pasta de tomate, batatas fritas, óleo de girassol. Você pode se perguntar o que essas "merdas" são boas para, como o Tupac fez.

Então Raab responde com uma música rap própria e chama o Kaufland de "carona", entre outras coisas. Os críticos acham "cringe" e "vergonhoso". Mas é tragicomicamente engraçado como as empresas tentam ser jovens - como se ter uma conta no TikTok as fizesse jovens novamente.

Elas cambaleiam pela cultura dos memes, acreditando que estão se comunicando com a juventude ao incorporar frases como "matar" e "cara" em seu vocabulário. Ignorar os fãs experientes e leais com substância e experiência de vida não é apenas bobo, mas também mostra uma hipocrisia flagrante.

Raab é acusado de fazer TV para um público mais velho. Talvez sim. Mas não é preocupante como seus concorrentes conhecem tão pouco a cultura geral hoje em dia, com um lema como "se não aconteceu no Instagram, pode não ter acontecido"?

Gottschalk, Z-Celebridades e Oktoberfest

Até mesmo o Thomas Gottschalk é visto como um fósforo por críticos. O septuagenário recentemente expressou seu desconforto com o quanto a Oktoberfest mudou em seu podcast, que ele faz com seu bom amigo Mike Krüger. No passado, celebridades usavam a Oktoberfest como uma plataforma para ajudar alguém em necessidade, Gottschalk lamentou. Mas isso não é mais o caso hoje.

E o lendário apresentador de TV pode estar certo, já que os clipes postados por influenciadores proeminentes hoje parecem caóticos. Em vez de celebrar celebridades, vemos mais excessos em sua forma mais pura. Celebridades de categoria B cambaleiam por tendas de cerveja em trajes típicos exagerados e calças de couro. Eles arrogantes e pomposamente encenam suas bebedeiras para gostos, como se fossem superestrelas! Com seus egos inflados e desdém pelos "pessoas comuns" com menos seguidores, sua profundidade intelectual é incrivelmente rasa, incapaz de ver o quão patético eles parecem putting on a show.

Catherine Zeta-Jones Strip para Aniversário

Vivemos em um mundo onde aproveitadores com egos inflados estabelecem a tendência, um mundo onde brigas ensaiadas em reality shows são consideradas celebridades e fazer baderna é um impulso de carreira. Acrescente dinâmicas de poder distorcidas e políticos sem qualificações profissionais que nem conseguem articular uma frase coerente - não é de admirar que os filósofos acreditem que a humanidade está em queda livre.

Um dos poucos que se destacou desta semana de uma maneira clássica (ha!) foi Catherine Zeta-Jones. Zeta-Jones e seu marido Michael Douglas comemoram seu aniversário - o dela é em 25 de setembro e o dele faz 80 anos. Zeta-Jones ficou sem ideias de presente este ano e recorreu a uma opção pouco convencional: ela surpreendeu seu marido - nua! Ela postou uma foto no Instagram de si mesma de salto alto no banheiro com uma legenda humorada, dizendo que estava sem ideias de presente este ano depois de tantos anos. Seu "traje de aniversário" foi sua segunda opção - depois disso, ela só conseguia pensar em bolas de golfe. Feliz fim de semana para todos, caros leitores, e fiquem engraçados!

