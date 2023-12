A nova ponte do Vietname é para beijar, não para atravessar

Resultado de uma colaboração entre o arquiteto italiano Marco Casamonti e o promotor de turismo de luxo Sun Group, a ponte situa-se na ilha de Phu Quoc, no sul do Vietname, famosa pelas suas belas praias.

A ponte tem um comprimento de mais de 800 metros (meia milha) e é constituída por duas metades separadas.

O design foi inspirado na clássica pintura a fresco de Miguel Ângelo A Criação de Adão na Capela Sistina - tal como os dedos que apontam na pintura, as duas metades da ponte não se tocam.

Em vez disso, as secções norte e sul estão separadas por uns meros 30 centímetros. Isso significa que os beijadores de sempre terão de se empoleirar um de cada lado e depois inclinar-se dramaticamente para o grande beijo.

A distância entre as pontes foi calculada com tanta precisão que, no dia 1 de janeiro de cada ano, o sol cairá diretamente no espaço entre as duas metades, segundo o Sun Group.

O nome vietnamita da ponte, "Cau Hon", também significa "proposta de casamento", para os visitantes que queiram fazer a pergunta.

A ponte está localizada na Sunset Town da ilha de Phu Quoc, na província de Kien Giang, no sul do Vietname, a 40 minutos de voo da cidade de Ho Chi Minh.

Phu Quoc é frequentemente considerada como a melhor ilha de refúgio do Vietname e é preferida pelos casais em lua de mel.

O Grupo Sun realizou vários projectos semelhantes, incluindo a "Ponte Dourada" perto de Da Nang, onde duas mãos gigantes levantam uma estrutura cintilante. Situada a mais de 1.400 metros acima do nível do mar, a ponte estende-se por 150 metros de comprimento.

Phu Quoc investiu fortemente em infra-estruturas turísticas. Marcas de hotéis de luxo como Regent, InterContinental e JW Marriott estão presentes na ilha.

Agora, há mais uma atração turística na ilha para todos os visitantes experimentarem.

