A nova estrela do golfe, Sophia Popov, é a prova viva de que nunca devemos desistir dos nossos sonhos

Foi no final do mês passado, em Royal Troon, na Escócia, que ela conseguiu uma vitória para a história ao vencer o AIG Women's Open por duas pancadas. E o que é mais notável na sua vitória numa montanha-russa de emoções? Na altura, ela estava classificada em 304º lugar no ranking mundial.

Popov - que nasceu nos EUA - não tinha vencido nem no LPGA Tour nem no Ladies European Tour antes do Open deste ano. Perdeu o seu cartão do circuito e, a certa altura, pensou em abandonar completamente o desporto.

Poucos dos que assistiram à sua vitória esquecerão provavelmente o seu discurso de vitória, quando Popov lutou contra as lágrimas para refletir sobre a mais improvável das vitórias.

"Sempre que falo com alguém e me perguntam sobre os últimos cinco ou seis anos, fico sempre em lágrimas porque é uma luta tão grande e nem consigo pôr em palavras o que é", disse Popov à CNN Sport.

Superando os obstáculos da vida

E "luta" é pouco quando se considera tudo o que ela teve de ultrapassar na vida.

Uma jornada inspiradora de coragem, se é que alguma vez existiu, superando corajosamente um obstáculo após outro, sobretudo a doença de Lyme e os três anos que demorou a ser diagnosticada.

"Nos últimos anos, houve semanas em que, sinceramente, não me conseguia levantar da cama durante dias", reflecte a jovem de 27 anos.

"Era quase como ter mononucleose e ter seis doenças diferentes ao mesmo tempo. Nem sequer sabia o que se estava a passar. Tinha problemas de estômago. Perdi a sensibilidade nos braços e nas pernas. E sintomas estranhos em que eu não sabia o que fazer, os médicos não sabiam o que fazer".

Sophia precisou de muito trabalho e dedicação para chegar a este ponto da sua vida, dedicando inúmeras horas à investigação e descobrindo as melhores formas não só de ficar saudável, mas também de se manter saudável.

"Presto muita atenção à minha alimentação, à forma como faço exercício e ao tempo que dedico a mim própria no que diz respeito à meditação, ao ioga e a todas essas coisas", acrescentou Popov.

"É bom ver que posso estar lá fora durante cinco semanas e ganhar um torneio após a quinta semana. É o resultado de um trabalho árduo e de um treino extremamente intenso."

O golfe na era da Covid-19 significa que não há fãs no campo, mas Popov conseguiu pelo menos partilhar a sua grande vitória na Escócia com alguém muito especial - o seu caddie e namorado Maximilian Mehles, que a acompanhou em todas as etapas do percurso.

"Penso que poder partilhar toda a experiência naquela semana tornou-a muito mais emocionante porque ele passou por tudo comigo", diz Popov.

"Namoramos há seis anos, por isso ele já viu tudo. Todas as dificuldades de saúde, tudo. Todo o trabalho árduo e a tentativa de lutar. Ele sabe o quanto isso significa para mim e acho que também significa muito para ele."

Um momento marcante na carreira de Popov? Sim, sem dúvida, mas não esperem que a mude.

Ela descreve o cheque do vencedor de 675.000 dólares como uma "almofada financeira" e já está a descobrir a atenção dos meios de comunicação social que irá receber no futuro.

"Mudou a minha vida de muitas formas, mas espero sinceramente que não me tenha mudado a mim, porque esse é o maior objetivo", disse.

Quase a desistir

Popov diz que esteve "muito perto" de abandonar o desporto, revelando que houve quatro ou cinco ocasiões diferentes em que falou sobre o assunto com a família.

"Estava a pensar em fazer o meu mestrado. No ano passado, procurei cerca de 10 a 15 programas. E o mesmo fiz em relação a empregos e candidaturas.

Agora, quando entro na minha conta do LinkedIn, penso: "Se calhar, devia ter limpado um pouco, mas já não preciso de o fazer, por isso, está tudo bem!"

No entanto, nem tudo tem sido fácil para Popov - que subiu na classificação mundial para 24º e agora junta-se a Bernhard Langer e Martin Kaymer como vencedores de grandes torneios de golfe alemães.

As vitórias em grandes torneios dão direito a uma isenção de cinco anos no circuito LPGA, mas, como os grandes torneios não estão a ser disputados este ano devido à Covid-19, Popov só terá direito a uma isenção em 2021.

As regras do LPGA para a próxima época também significam que Popov não é elegível para jogar o próximo Major - o ANA Inspiration, que começa a 10 de setembro - porque não era membro "de pleno direito" do circuito na altura em que triunfou em Troon.

É uma decisão que tem sido alvo de críticas generalizadas.

"É o regulamento com que começámos a época", disse o comissário da LPGA, Mike Whan, numa declaração em vídeo publicada na sexta-feira. "É com ele que vamos terminar a época."

Whan acrescentou que vai reavaliar os regulamentos e restrições no final da época, como faz todos os anos.

'Os teus sonhos podem tornar-se realidade'

A história da sua vida é, no mínimo, inspiradora. Agora, é o facto de inspirar os outros que a motiva.

"Tudo o que posso dizer é que, independentemente de se ser golfista ou não, nunca se sabe quando é que vai acontecer.

"Para algumas pessoas, acontece mais cedo. Para algumas pessoas, acontece mais tarde. Ninguém nos vai dizer com antecedência, não há um calendário para a vida. Os nossos sonhos podem tornar-se realidade a qualquer momento. Só tens de acreditar neles e não desistir".

Antes de terminar a entrevista, há tempo para uma última pergunta. Onde está o cobiçado troféu que ela acabou de ganhar na Escócia? Afinal, está mesmo ao lado dela. E não pensem que ela vai desistir dele tão cedo!

"Sinceramente, não o quero largar. Não o perco de vista em nenhum dos dias e a primeira coisa que acordo, depois de acordar de manhã, é agarrá-lo e, sabe, agarro-me a ele com toda a força porque não o quero perder", disse.

